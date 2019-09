Vedle kategorie Elite budou zajímavé i závody mládeže. Z hradeckého pohledu by mohla budit velkou pozornost Anna Kudláčková, která uplynulou sobotu oslavila teprve 15. narozeniny, avšak sbírá jeden úspěch za druhým. A to jezdí MTB jen tři roky.

„Cyklistiku jsem si našla sama. Kousek od mého bydliště se konaly závody, tak jsem si je zkusila. No a padlo mi to do oka. Začalo mě to bavit. Do budoucna bych se tomu chtěla věnovat profesionálně,“ říká odhodlaně talentovaná jezdkyně a čerstvá krajská mistryně v kategorii kadetek.

Na předních místech se umisťuje v seriálech Nova Cup, Kolo pro život i v dalších podnicích bikerů. Kudláčková jezdí třicetikilometrové maratony, ale v nohách má už i padesátikilometrový závod. Teď se ale hlavně těší na Gočárovy schody v Hradci, což bude pro ni domácí závod. „Chci vyhrát,“ hlásí. Dvakrát za sebou tu triumfovala, dokoná „zlatý hattrick“? „Zvu všechny fandy, je to skvělá akce,“ má jasno.

A jaké má cíle a plány do budoucna? „Chci se začít účastnit Českého poháru, odkud je možnost kvalifikovat se na ME. Také bych se chtěla probojovat na mistrovství ČR a pokusím se obhajovat řadu prvenství v seriálech i dalších závodech,“ dodává Anna Kudláčková.