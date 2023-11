Basketbalistky Hradce Králové v televizním utkání na vlastní palubovce nestačily na chomutovské Levhartice, kterým podlehly o deset bodů. V Chance ŽBL tak mají nyní bilanci třech výher a stejného počtu porážek, v tabulce jim patří průběžné šesté místo.

Chance ŽBL: Sokol Hradec Králové (v bílém) - Chomutov | Foto: Luboš Lorinc

Lvice v repríze loňského souboje o bronzové medaile znovu nestačily na Chomutov, tentokrát před kamerami ČT Sport. Od úvodu zápasu nabíraly ztrátu, která se vyšplhala až přes dvacet bodů. Závěrečný finiš hradeckého družstva už jenom zmírnil jeho prohru.

„Tentokrát se mi to hodnotí velmi těžko. Musím v první řadě pogratulovat Chomutovu k vítězství. Když máme úspěšnost střelby takovou, jakou máme, když uděláme tolik ztrát, kolik jsme udělali, a když nás soupeř přeskáče o šestnáct doskoků, tak se těžko vyhrává. Soupeř dal dvacet bodů z druhých šancí, což je strašně moc. To rozhodlo. Myslím si, že utkání bylo rozhodnuto už v poločase. Poslední čtvrtinou jsme se naštěstí trochu vrátili do zápasu. Trochu jsme začali hrát, něco jsme trefili, byli jsme trošku agresivnější a důslednější. Za poslední část holky chválím, ale bohužel za ty tři předešlé vůbec ne,“ uvedl Peter Bálint, trenér Hradce.

„V tomto utkání jsme pořádně hrály až ve čtvrté čtvrtině a to prostě nemůže stačit. Celý zápas jsme nebyly důsledné, hlavně v obraně jsme pořádně nedoskakovaly, nepřitvrdily jsme. To, co chceme hrát, jsme dokázaly až ve čtvrté čtvrtině,“ doplnila Kristýna Čuperková, křídelní hráčka Lvic.

Chance ŽBL – 6. kolo

Sokol Hradec Králové - Levhartice Chomutov 66:76 (13:21, 25:38, 44:65). Body: Čuperková 17, Havrylchyková 11, Effangová 8, Brožová 7, Vlčková 6, Vojtíková 6, Zeithammerová 6, Vlachová 3, Velichová 2 - Rylichová 14, Wynn-Pollardová 14 (15 doskoků), Kadlecová 11, Brejchová 7, Kučerová 7 (10 doskoků), J. Staňková 7, Fučíková 6, Bartoňová 5, Hibalová 3, M. Staňková 2. Rozhodčí: Matějek, Komprs, Mynarčík. Trojky: 6:10. Trestné hody: 25/14 – 17/12. Doskoky: 40:56. Fauly: 18:19. Diváci: 189.

TABULKA

1. USK Praha 5 5 0 456:257 100.0

2. Slavia Praha 6 5 1 421:432 83.3

3. Chomutov 6 4 2 473:391 66.7

4. KP Tany Brno 6 4 2 464:384 66.7

5. Žabiny Brno 6 4 2 454:384 66.7

6. Hradec Král. 6 3 3 394:422 50.0

7. Trutnov 5 1 4 315:392 20.0

8. Slovanka 5 1 4 345:454 20.0

9. Brandýs n. L. 6 1 5 374:493 16.7

10. Ostrava 5 0 5 307:394 0.0

Další utkání čeká Lvice až v sobotu 18. listopadu, kdy se od 15.30 hodin představí na palubovce brněnského týmu KP Tany.