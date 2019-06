/ROZHOVOR/ Letos pojede vrcholný podnik na Markétě pošesté. Pokaždé díky divoké kartě. Motivaci má Václav Milík pro sobotní Grand Prix České republiky poslední roky stejnou. „Chci postoupit do finále. A bylo by skvělý aspoň zopakovat předloňské třetí místo,“ netají se pardubický plochodrážník a jasná tuzemská jednička.

Dalo by se z úspěšné předloňské sezony, kdy jste vyhrál i prestižní Zlatou přilbu, nějak „opisovat“?

To právě moc dobře nejde. Každý rok se začíná úplně nanovo. Hledá se nastavení, protože to, co fungovalo ještě na podzim, se na jaře může klidně hodit do koše. Kdyby se na to dalo spolehnout, byla by plochá dráha jednoduchá.