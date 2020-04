Jak už Deník informoval, Chrudim coby průběžně vedoucí tým základní části byl vyhlášen vítězem, mistr si však říkat nemůže, patnáctý titul si do klubové historie nezapíše. Toto ocenění patří až vítězi play off.

Pro chrudimský FK Era-Pack má prvenství jen tu cenu, že mu zajišťuje účast v příštím ročníku Ligy mistrů. „Pocity jsou smíšené, chtěli jsme si titul uhrát na hřišti. My i vedení jsme pro to udělali strašně moc,“ trochu zklamaně konstatuje Tomáš Koudelka. „Oslavy velké nebudou, nezasloužíme si je. I přesto, že bych nám v play off moc věřil, výsledek už se nedozvíme,“ dodal český reprezentant.

Zcela opačný vliv mělo rozhodnutí na Vysoké Mýto. Nováček nejvyšší soutěže již šanci v posledních dvou kolech svoji čtyřbodovou ztrátu stáhnout nedostane a jde do druhé ligy. „Každé rozhodnutí je nyní nespravedlivé. Kluby se ale jednohlasně shodly,“ respektuje pád Petr Jeníček, sekretář Nejzbachu Petr Jeníček. „Uvidíme, jaká bude ekonomická situace ostatních, třeba ještě dostaneme šanci udržet se. Nyní ale počítáme s účastí ve druhé lize,“ dodal.