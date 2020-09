Královští sokoli sehráli zápas rozdílných poločasů. V tom prvním excelovali, vytvořili si až sedmnáctibodový náskok, jenže o ten po přestávce přišli a výhru museli ubojovat až v závěrečných minutách.

„První poločas jsme odehráli velmi dobře, vypadalo to, že domácí nemají co nabídnout. Dařila se nám jak obrana, tak i útok. Po přestávce jsme přežili klinickou smrt. Domácí šli z mínus sedmnácti na plus jeden bod. Naštěstí se nám pak podařilo dvakrát skórovat. Sice jsme si říkali, že po nás Ostravští polezou, vlítnou na nás a budou chtít získat míče, ale vypořádali jsme se s tím špatně. Deset ztrát za druhý poločas je moc. Je to takové memento. Nakonec jsme to uválčili, ale horko těžko. Jsem hrozně šťastný, že jsme vyhráli, klukům blahopřeji, ale na druhou stranu jsem zklamaný z toho, jak jsme odehráli druhou půlku, kdy jsme si to hodně zkomplikovali,“ hodnotil první duel nového ročníku Kooperativa NBL Lubomír Peterka, kouč hradeckého celku.

„Jsem rád za vítězství.V první půli jsme se drželi věcí, které jsme si řekli. Hráli jsme agresivně, rychle dopředu, bez ztrát. Do druhého poločasu jsme měli špatný vstup, došla nám energie, měli jsme spoustu ztrát a hlavně jsme přestali být jako tým. To musíme zlepšit a zapracovat na tom,“ poznamenal Filip Halada, křídelník Královských sokolů.

„Jinak to byl basket nahoru dolů, nebylo to asi moc hezké. Nicméně byl to první zápas a z obou stran asi byla nervozita. Pro nás je dobré, že jsme venkovní vítězství nakonec urvali, ale musíme si druhé poločasy pohlídat,“ dodal osmadvacetiletý basketbalista.

Hradecký tým se tradičně mohl spolehnout na cizineckou legii. Trio Lošonský, Sedmák, Stamenkovič nastřílelo bezmála padesát bodů. Důležitý byl i desetibodový příspěvek právě Halady.Již ve středu čeká Východočechy další mač, v domácí třebešské hale přivítají od 19 hodin Děčín, se kterým v nedávné přípravě dvakrát padli – doma 73:80, venku 88:94.