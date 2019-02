Královéhradecko - I. liga – 19. kolo: Odpadlíci Neznášov – Ill Niňo HK 8:10, Havana Club HK – H-Club Smiřice 10:8, Bumbálka Rusek – Marvin HK 10:8, Darters Pod strání HK – Kocouři HK 10:9, Ferbek HK – Sokolí péra HK 8:10, Löwen HK – ŠK Běleč nad Orlicí C 12:6, Republika Březhrad – Comeback Máslojedy 7:11, Rychtáři Nové Město nad Cidlinou – Úletáři HK 5:13.

II. liga – 19. kolo: DC Sniper HK – Pavouci HK 9:10, No comment HK – Mimikry HK 8:10, Parta HIC Dobřenice – DC No Score Kosice 9:10, Bazinga HK – Rebelové D. Přím 8:10, Black Sheep HK – Dobřeňáci Dobřenice 9:10, Lišťáci z Bjelidla HK – ŠK Běleč n. O. B 15:3.

III. liga A – 19. kolo: Devils HK – Těsně vedle HK 7:11, Rychlá Rota HK – South Park Cows HK 10:8, ŠK Běleč n. O. A – Votroci HK 10:8, Bombarďáci Želí – Želáci Želí 11:7, Emírovci Pohřebačka – Harpuny HK 10:8, HSK U Marťase HK – Hrobaři HK 11:7, Omnirecord HK – Tygři z Neznášova B 13:5, Tygři z Neznášova C – Raci Račice 7:11.

III. liga B – 19. kolo: Hrádek Boys – Rebelové z Prorocka HK 10:9, NK Harakiri HK – U Huberta HK 10:9, pod Vodníci HK – Severní vítr HK 4:14, Upíři HK – Rebelové D. Přím B 6:12, Biřička HK – Sršni St. Bydžov 13:5, Rebelové Myštěves B – Sluníčko Smiřice 12:6, ŠK Neškrtnemsi HK – Rychtářka Věkoše 16:2.

Divize A – 19. kolo: d´Arts Obědovice – Vikingové Neznášov 5:13, Marťánci HK – U Huberta HK C 9:10, Piráti Gobi HK – Orličtí Rytíři HK 6:12, Union Stars HK – Klucy HK 12:6.

Divize B – 18. kolo: Pod strání HK B – Řepy HK 8:10. 19. kolo: Haluzáci HK – Chudeřičtí Mimoni 6:12, New Maschine HK – Trafačka HK 12:6, Řepy HK – Plavci od Hrušky HK 12:6, ŠK Běleč n. O. D – Punde TO HK 7:11, Vrtule XXL HK – Pod strání HK B 6:12, Bubo HK – U Skokana HK 11:7, Praskačka – Metro HK 8:10, The Sharks HK – Barracuda HK 3:15.

Přebor – 17. kolo: Happy Hippos HK – DC DC HK 8:10, Repre Březhrad – Rakeťáci HK 13:5, Vemena HK – Žoldnéři HK 11:7.

Halový fotbal

Stěžerská zimní liga v nafukovačce – ml. přípravka, nadstavbová část: FC HK dívky – Třebeš dívky 20:2, RMSK C. – Stěžery 11:12.

Finálová skupina:

1. Kunčice 3 3 0 0 33:13 9

2. RMSK Cidlina 3 2 0 1 35:18 6

3. Třebeš 3 2 0 1 32:25 6

4. Stěžery 3 2 0 1 23:24 6

5. Chlumec A 3 0 0 3 13:34 0

6. Chlumec B 3 0 0 3 17:39 0

Skupina útěchy:

1. FC HK dívky 3 3 0 0 42:5 9

2. Malšova Lhota 3 3 0 0 33:23 9

3. Třebechovice B 3 1 0 2 14:17 3

4. Třebechovice A 3 1 0 2 24:31 3

5. Třebeš dívky 3 1 0 2 18:37 3

6. Dohalice 3 0 0 3 12:30 0

St. přípravka – nadstavbová část: FC HK dívky – Třebeš 11:1, M. Lhota – Police Šneci 4:10, Třebechovice – Olympia HK 3:7, Černilov – Stěžery 6:6, Chlumec – Prasek 5:14, Police Želvy – Újezd 8:8.

Finálová skupina:

1. Prasek 4 4 0 0 55:15 12

2. Chlumec 4 2 0 2 27:33 6

3. Police Želvy 3 1 1 1 20:18 4

4. Černilov 4 1 1 2 26:33 4

5. Újezd 4 1 1 2 24:40 4

6. Stěžery 3 0 1 2 14:27 1

Skupina útěchy:

1. FC HK dívky 3 3 0 0 30:8 9

2. Olympia 4 2 1 1 31:15 7

3. Malšova Lhota 4 2 0 1 30:33 6

4. Police Šneci 3 2 0 1 19:25 6

5. Třebeš 3 0 1 2 13:24 1

6. Třebechovice 3 0 0 3 16:34 0

Ml. žáci – semifinále: Chlumec – Kunčice 4:5, Stěžery – Olympia HK 7:3; skupina útěchy: Dohalice – FC HK dívky 9:7.

Skupina útěchy:

5. Dohalice 1 1 0 0 9:7 3

6. Třebechovice 0 0 0 0 0:0 0

7. FC HK dívky 1 0 0 1 7:9 0