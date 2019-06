I. liga muži – play out o 5. až 8. místo: Strakonice – Slavia Hradec Králové 13:12 (2:3, 3:3, 5:3, 3:3). Branky HK: Rumánek 5, Gráfek 4, Kratěna 3.

Strakonice – Slavia HK 13:12 (3:3, 1:3, 3:3, 6:3). Branky HK: Gráfek 4, Karel 4, Erbs 2, Kratěna 2.

Slavia HK: Darvaš (Tomeš) – Dušek, Kratěna, Petráček, Erbs, Karel, Gráfek, Kulhavý, Hýbner, Jansa, Rumánek.

Slavia HK – Strakonice 7:6 (1:3, 2:1, 0:1, 4:1). Branky HK: Gráfek 4, Šimáček, Kulhavý, Karel.

Slavia HK – Strakonice 11:8 (3:2, 5:2, 1:1, 2:3). Branky HK: Šimáček 3, Kulhavý 2, Rumánek 2, Kratěna 2, Karel, Gráfek.

Rozhodující penaltový rozstřel: 5:4.

Slavia HK: Darvaš (Tomeš) – M. Dušek, Kratěna, Petráček, Karel, Gráfek, Kulhavý, Hýbner, J. Dušek, Jos. Šimáček, Paulus, Rumánek, trenér Jansa.

I. liga ženy – 1. turnaj o 1. až 3. místo: Slavia HK – Stepp Praha 7:8 (2:3, 2:1, 1:2, 2:2). Branky HK: Kokštejnová 3, Věcková 2, Jeřábková 2.

Strakonice – Slavia HK 15:9 (1:3, 5:3, 3:2, 6:1). Branky HK: Věcková 2, Křížová 2, Plačková 2, Šindlerová, Kokštejnová, Jeřábková.

Slavia HK: Šešulková – Baudyšová, Šindlerová, Věcková, Křížová, Svatošová, Plačková, Kokštejnová, Skalická, Jeřábková, Šarláková, trenér Kokštejn.

I. liga st. žáci – turnaj v HK: Slavia HK – Plzeň 5:14 (0:5, 3:2, 1:1, 1:6). Branky HK: Makovská 3, Lingr, Čápová.

Slavia HK – Děčín 7:20 (2:7, 1:2, 4:6, 0:5). Branky HK: Lingr 4, Makovská, Čápová, Lingrová.

Slavia HK – Stepp Praha 2:13 (0:3, 0:3, 1:4, 1:3). Branky HK: Čápová 2.

Slavia HK: Hlávko – Skalová, Rothanzlová, Hobzová, Pavlát, J. Doležal, M. Doležal, Petráčková, Vítová, Lingrová, Makovská, Lingr, Čápová, Pirkl, trenér P. Trojan.

I. liga ml. žáci – turnaj v Brně: Brno – Slavia HK 5:7 (2:1, 0:1, 2:1, 1:4). Branky HK: Kvasnička 2, Lingr 2, Lingrová 2, Hobzová.

Slavia HK – Slavia Pr. 9:3 (0:1, 3:1, 2:1, 4:0). Branky HK: Lingr 3, Kvasnička 2, Rothanzl 2, Makovská, Pavlát.

Děčín – Slavia HK 3:10 (1:3, 0:1, 1:2, 1:4). Branky HK: Lingr 4, Rothanzlová 3, Kvasnička, Rothanzl, Makovská.

Turnaj v Děčíně: Slavia HK – Slavia Pr. 6:3 (1:2, 1:1, 4:0, 0:0). Branky HK: Lingr 3, Makovská 3.

Slavia HK – Strakonice 12:2 (2:1, 2:1, 4:0, 4:0). Branky HK: Lingr 5, Kvasnička 4, Makovská 2, Rothanzl.

Slavia HK – Brno 13:5 (3:0, 4:1, 2:2, 4:2). Branky HK: Lingr 5, Rothanzl 2, Lingrová 2, Rothanzlová 2, Hlávko, Hromádko.

Slavia HK: Hlávko – Pavlát, Merenda, Skalová, Hromádko, Kvasnička, Hobzová, Rothanzl, Lingr, Lingrová, Rothanzlová, Vlášková, Makovská, trenéři Skalická, Vlášek.

Konečná tabulka:

1. Slavia Hradec 12 12 0 0 116:43 24

2. Strakonice 12 7 1 4 90:65 15

3. Slavia Praha 12 6 0 6 103:68 12

4. SK Děčín 12 4 0 8 65:103 8

5. Kometa Brno 12 0 1 11 55:150 1

ŠIPKY NA KRÁLOVÉHRADECKU

Extraliga jih o udržení – 9. kolo: Rebelové Myštěves – Bludný šípy XXL HK 8:10, Zippo team Štít – Čertovi švagři HK 11:7, Notorklub Sopotnice – Vlčáci 2011 Štít 9:10.

I. liga – 29. kolo: H-Club Smiřice – Sokolí péra HK 10:8, Ill Niňo HK – Comeback Máslojedy 5:13, Bumbálka Rusek – Darters Pod strání HK 13:5, Kocouři HK – ŠK Běleč n. O. C 6:12, Marvin HK – Löwen HK 12:6, Republika Březhrad – Odpadlíci Neznášov 12:6, Rychtáři N. Město – Havana Club HK 11:7, Úletáři HK – Ferbek HK 12:6.

II. liga – 29. kolo: DC Sniper HK – Soptíci HK 10:8, Mimikry HK – DC No Score Kosice 10:8, Parta HIC Dobřenice – No comment HK 10:8, Pavouci HK – Black Sheep HK 3:15, Rumídci Roudnice – ŠK Běleč n. O. B 10:8, ŠK Pod strání HK – Dobřeňáci Dobřenice 0:18, Bazinga HK – The Immortals HK 6:12, Rebelové D. Přím – Lišťáci z Bjelidla HK 9:10.

III. liga A – 28. kolo: Raci Račice – Emírovci Pohřebačka 6:12; 29. kolo: Harpuny HK – Tygři z Neznášova B 11:7, ŠK Běleč n. O. A – Bombarďáci Želí 7:11, Želáci Želí – Těsně vedle HK 3:15, Hrobaři HK – Omnirecord HK 10:8, HSK U Marťase HK – Emírovci Pohřebačka 6:12, South Park Cows HK – Raci Račice 10:8, Tygři z Neznášova C – Rychlá Rota HK 7:11, Votroci HK – Devils HK 5:13.

III. liga B – 29. kolo: Hrádek Boys – Biřička HK 5:13, NK Harakiri HK – Buď A.L.F. Roudnice 7:11, Rebelové z Prorocka HK – ŠK Neškrtnemsi HK 9:10, Sršni St. Bydžov – Rychtářka Věkoše 14:4, Rebelové D. Přím C – Rebelové D. Přím B 3:15, U Huberta HK – Upíři HK 7:11, Rebelové Myštěves B – pod Vodníci HK 5:13, Severní vítr HK – Sluníčko Smiřice 14:4.

Divize A – 24. kolo: Klucy HK – U Huberta HK D 6:12; 29. kolo: Darts Stehlík N. Bydžov – Brutální Nikita HK 8:10, Orličtí Rytíři HK – SPŠ Stračov 11:7, Piráti Gobi HK – d´Arts Obědovice 8:10, U Huberta HK D – Union Stars HK 7:11, U Huberta HK C – Andělé z Prorocka HK 10:9.

Divize B – 29. kolo: Haluzáci HK – Řepy HK 9:10, Metro HK – U Skokana HK 11:7, Plavci od Hrušky HK – Chudeřičtí Mimoni 8:10, Pod strání HK B – Trafačka HK 7:11, ŠK Běleč n. O. D – Vrtule XXL HK 10:8, Barracuda HK – Bubo HK 9:10, Punde TO HK – New Maschine HK 10:8, The Sharks HK – Praskačka 4:14.

Přebor – 27. kolo: Vemena Hradec Králové – Repre Březhrad 10:8, Žoldnéři Hradec Králové – DC DC Hradec Králové 14:4.