Závěr sezony si představovaly úplně jinak. Basketbalistky trutnovské Kary letos věřily v postup do play off, místo toho budou muset bojovat o holé bytí a nebytí v nejvyšší domácí soutěži, jíž je Renomia ŽBL.

Může za to mizerná výsledková bilance z druhé poloviny aktuálního ročníku, kdy podkrkonošský celek nedokázal bodovat ani v jednom mistrovském zápase.

V konečné tabulce základní části soutěže tak Kara skončila na předposledním devátém místě a nyní tým čeká play out s desátými Strakonicemi.

Jak je na tuto sérii družstvo připraveno, o tom Krkonošskému deníku poreferoval trenér MICHAL MARTIŠEK.

Trenére, nepovedená sezona dopadla tak, že v jejím závěru připravujete družstvo na dramatické play out. Představoval jste si něco podobného před sezonou?

Určitě ne, náš cíl byl postup do play off. Bohužel jsme ale už v průběhu sezony věděli, že tato situace může nastat. Ač jsme se snažili bojovat do poslední chvíle, po prohře doma s Ostravou bylo jasné, že letos se do play off nepodíváme.

Kde hledat příčiny situace, do jaké se tradiční účastník Renomia ŽBL dostal?

Stalo se tak teprve podruhé ze sedmadvaceti sezon v nejvyšší soutěži. To je na město velikosti Trutnova obdivuhodná bilance. Taky si mnohem více cením předešlých sezon, kdy jsme do vyřazovacích bojů bez problémů postoupili. Mnozí to brali jako samozřejmost, ale dostat se mezi osm nejlepších a dvakrát skončit dokonce na šesté pozici, to není vždy automatické.

Michal Martišek a tým Kara TrutnovZdroj: Jan Bartoš

Jenže letos je vše jinak.

Letos nám od úvodu nevycházelo téměř nic. Jako největší problém vidím, že se nám nepovedlo získat posily, které by do týmu zapadly. Hráčky, jež by byly lídry a v kritických momentech náš mladý kolektiv posunuly o úroveň výš. Na úroveň takovou, jaká by byla potřebná na to, abychom mohli pomýšlet na vítězství v klíčových zápasech se Slovankou a Ostravou. Nejsem ani spokojen se stylem, jakým jsme až na pár výjimek hráli. Zejména v kritických zápasech jsme postrádali naši největší zbraň, tedy rychlý a agresivní basketbal. Hráli jsme pomalu, bez důrazu a takhle se zápasy vyhrávat nedají.

Ty tam jsou sezony, v nichž Trutnov sbíral medailová umístění. Přesto myslíte, že je nevyhnutelné, aby v této době balancoval na hraně účasti v soutěži?

Samozřejmě to nikoho netěší, ale bohužel letos soupeři jako Ostrava, Chomutov a Slovanka byli lepší a zaslouženě v tabulce skončili lépe než my.

V play out vás čeká tým Strakonic. Jak náročný soupeř to bude a kdo jde podle vás do série v roli favorita?

Série favorita mít nebude, potkají se dva týmy, které dokázaly v sezoně zvítězit jenom jednou a teď bude muset někdo vyhrát třikrát. Bude to určitě náročné, na druhé straně je to pro nás série, kterou bychom v playoff s popředními soupeři nikdy neodehráli. Takže pro oba kluby a jejich mladé hráčky to má smysl v tom, že mohou zažít specifikum vyrovnané série.

Rozpis série o 9. místo

(na tři vítězná utkání):



1. utkání, pátek 18. 3., 19.00

Loko Trutnov - BK Strakonice



2. utkání, úterý 22. 3., 19.00

BK Strakonice - Loko Trutnov



3. utkání, pátek 25. 3., 19.00

Loko Trutnov - BK Strakonice



4. utkání, úterý 29. 3., 19.00

BK Strakonice - Loko Trutnov



5. utkání, termín není určen

Loko Trutnov - BK Strakonice

Vy jste zatím poslední měření sil se Strakonicemi prohráli. Co vám zápas ukázal a jakou může jeho výsledek hrát roli?

V pátek se začíná od nuly, navíc Strakonice budou mít k dispozici zkušené hráčky, které ještě v posledním kole nehrály. Zápas jsme si důkladně rozebrali, ale jeho výsledek teď už není vůbec podstatný.

Kádr Kary v sezoně provázely časté změny. Prozraďte prosím, v jakém složení půjdete do rozhodující fáze sezony.

Už během letní přípravy se nám zranila jedna ze dvou zahraničních posil Madison Wolf. Druhá posila Dunia Huwé nesplnila ani ty nejzákladnější kritéria, proto jsme s ní už v říjnu ukončili spolupráci. Bohužel osobní důvody vedly v listopadu i k předčasnému konci i postupně stále platnější Madison. Hledali jsme náhradu, ale trh z hráčkami byl letos extrémně zvláštní a nám se nepovedlo najít adekvátní náhradu na pozici pivota.

Kateřina HindrákováZdroj: Jan BartošNavíc vás v průběhu rozehraného ročníku opustila i největší opora Anna Rylichová.

Je to tak. V závěru přestupového období se rozhodla naše nejlepší střelkyně a kapitánka týmu využít opce v případě zahraniční nabídky a odešla do Itálie. Tyto ztráty jsme se snažili eliminovat angažováním americké rozehrávačky Taylor Goligoski, na post pivota jsme z první ligy získali Terezu Pogányovou a v neposlední řade se na palubovky vrátily dvě Katky – Kozumplíková a Hindráková. Momentálně máme k dispozici třináct hráček, se kterými se připravujeme na již zmíněnou sérii.

Jak jste už nastínil, na konci sezony pomáhá družstvu bývalá reprezentantka Kateřina Hindráková. Kde vznikl impuls k jejímu návratu a co říkáte na to, že do toho po tak dlouhé pauze šla?

Hindris s námi několikrát trénovala už v listopadu a prosinci. V lednu, když už jsme věděli, že naše situace začíná být vážná, jsme se domluvili, že nám pomůže i v zápasech. Je obdivuhodné, že po tak dlouhé době neztratila nic ze svého basketbalového umění. Samozřejmě i ona se potřebuje ještě více sehrát s týmem, zvyknout si na jiný styl basketbalu, než byla zvyklá, ale už jenom její přítomnost, zkušenosti a zejména přístup, jsou obrovskou školou pro mladé hráčky.

Kara je v nelehké situaci. Pokud byste s Jihočeškami neuspěli, ani baráž s vítězem I. ligy by nebyla jednoduchá. Je klub připraven na případný nezdar?

Momentálně se soustředíme jenom na sérii o deváté místo. Pevně věřím, že v něm uspějeme a na žádnou baráž se připravovat nebudeme.

Co byste rád vzkázal trutnovskému publiku, které roky bylo pro svůj tým obrovskou oporou a vy jej jistě budete potřebovat na tribunách i nyní?

Vím, že v posledních dvou letech to bylo i pro fanoušky velice komplikované. Nejdřív úplný zákaz chození na sportovní utkání, pak různá opatření a samozřejmě uvědomuji si také fakt, že i naše výkony se podepsaly pod nižší návštěvnost, než na jakou je Trutnov zvyklý. Momentálně se však nacházíme ve složité situaci a budeme potřebovat pomoc od každého jednotlivého fanouška.