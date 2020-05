Všechno je jednou poprvé. V jeho případě to platilo ve sportovním i osobním životě. Pardubický basketbalista s reprezentačními zkušenostmi na sezonu 2019/2020 jen tak nezapomene. Nedohrála se, nastoupil před prázdnými tribunami, dostal zkrácenou výplatu. A to nejdůležitější: na světě přivítal svého prvního potomka, dcerku Viktorii. Nezměnila se jediná věc. Viktor Půlpán byl znovu zvolen nejlepším obráncem Kooperativa NBL.

Vyučen „zlodějem“

Nejlepší obránce soutěže šestého nejlepšího týmu na světě. Jak vám to zní?

Když se to takhle řekne, tak to zní samozřejmě skvěle. Jsem za to ocenění rád a budu se snažit i v dalších sezonách toto ocenění obhájit.

Je těžší i v této činnosti získat první titul či obhajovat?

Tak asi obhajoba titulu je těžší, protože už jste se nějak zapsal do očí všech trenérů, hráčů a diváků. Očekává se tedy, že budete nadále pracovat takhle dobře.

Soupeřovi hráči sice o vás už vědí, přesto vás těžko přecházejí v souboji jeden na jednoho. Co je nejdůležitější při jejich zastavování?

Tím, že hraji proti většině hráčů už několik let, tak je znám. Vím, co kdo dělá, jaké mají silné stránky a snažím se toho co nejvíce využívat.

Teď něco ze statistik. Máte v průměru dvě „krádeže“ míčů na zápas a přitom jenom dvě ztráty v průměru. To je výtečná bilance nebo ne?

Předně jsem rád, že jsem ubral ve statistice ztracených míčů. Nicméně na tom chci pracovat dál, aby čísla byla ještě lepší (úsměv).

S tím souvisí celkové páté místo v asistencích! Přes šest koncových přihrávek na zápas. Co vy na to?

Moje hra je založena nejvíce na obraně a právě asistencích. Tudíž jsem rád, že to číslo takové je. Ale rozhodně se tím nemíním uspokojit.

A další výbornou hodnotu máte v kolonce užitečnosti. Patnáct na zápas, a to už vypovídá o univerzálnosti.

To vidím stejně jako ty asistence. Čísla jsou dobrá, nicméně moje hra se odvíjí od komplexnosti. Čím líp se cítím v obraně, tím lépe funguji i v útoku. Ani tady ještě nekončím.

Zatímco vy jste se v anketě zapsal, tak váš oddílový kolega Tomáš Vyoral ne. Neměl být on nejužitečnějším hráčem sezony?

Trochu mě zaskočilo, že vyhrál Jakub Šiřina. Musím přiznat, že jsem čekal, že ocenění dostane Vyo. Celou sezonu hrál fakt dobře. Náš tým hlavně bodově převážně táhl právě on.

Snížení platu bere…

Sezona to byla ve všech směrech neobvyklá. Začala to zbrusu novým konceptem o českém jádru. Nakonec přišla jen částečná zpětná vazba. Co vám ukázala?

Osobně si myslím, že ukázala, že i u nás se dá hrát s českými hráči. Fungovala mnohem větší týmovost a hodně jsme si zakládali na obraně.

A sezonu předčasně ukončila pandemie koronaviru. Co jste říkal tomuto?

Samozřejmě by bylo lepší, kdyby se hrála bez přerušení a dokončila se. Nicméně šlo hlavně o zdraví nás všech. S rozhodnutím o ukončení jsem souhlasil a byl za něj i částečně rád. Protože díky těmto opatřením se nyní snad budeme moct vracet k normálním životům.

Nově jste si vyzkoušel také zápas bez diváků. Jaká to byla zkušenost?

Ano, hráli jsme poslední zápas v Děčíně bez diváků. Byla to nová zkušenost dá se říci pro nás všechny. A hodně divný zápas. Na druhou stranu, teď už víme, jakým důležitým faktorem jsou diváci v hale… I když se jedná o venkovní zápas.

Nouzový stav si vyžádal také krácení platů. Souhlasil jste s tím bez diskusí nebo se konala nějaká jednání?

Souhlasil jsem bez diskusí, myslím asi jako všichni v týmu. Situace pro vedení všech klubů není jednoduchá a myslím, že částečné zkrácení je na místě.

Koronavir odstřihl sport. Jak jste se udržoval v kondici v domácích podmínkách?

Prvních deset dní jsme s rodinkou strávili u rodičů v Holicích v domě se zahradou. Takže tam se dalo posilovat. Poté co jsme se vrátili do Pardubic, tak jsem využíval toho, že celou dobu byly povoleny procházky a sportovní aktivity jako běhání atd. Takže jsem většinou běžel do parku Na Špici, tam si zacvičil a běžel zpět domů..

Na mateřské dovolené

Vše špatné je pro něco dobré. Stal jste se (ne)dobrovolně tátou na mateřské. To se moc nepoštěstí vrcholovým sportovcům pozorovat detailně dítě v prvním roce…

Ano, je to tak. Jsem rád, že teď alespoň můžu být více s holkami doma a sledovat Viktorčino první otáčení, pokusy o lezení a podobně.

Patříte do šestky nejlepších hráčů Beksy, přesto nejste přihlášen do projektu Shoot out. Proč?

Byla to volba klubu. Takže my hráči jsme se jen dozvěděli kdo a kdy bude střílet.

Máte raději střelbu v klidu a ne pod časovým tlakem jako v soutěži? Ve které disciplíně byste si nejvíce věřil?

Někdy je lepší nad střelou nepřemýšlet a pálit. Ale většinou mám radši střelbu v klidu. Nejvíc bych si věřil asi v těch šestkách.

Co na soutěž říkáte, jedná se o unikátní světový projekt.

Myslím, že je dobré, že se našlo něco, co by fanoušky v těchto těžkých dnech zabavilo. Stejně tak i hráče.

V Pardubicích vám končí smlouva, co bude dál?

Ano končí, stále jsme s vedením v jednání.

Letošní čísla



Počet zápasů: 25. Počet minut: 788,5. Průměr na utkání: 31,5 min. Celkový počet bodů: 261 b. Průměr na utkání: 10,4 b. Trojková střelba: 87 pokusů/20 trefených (23%). Dvojky: 147/86 (58,5%). Trestné hody: 52/29 (55,8%). Doskoky celkem: 105 (průměr 4,2). Obranné: 80 (3,2). Útočné: 25 (1,0). Asistence: 156 (6,2). Bloky: 5 (0,2). Získané fauly: 64 (2,6). Nasbírané fauly: 59 (2,4). Získané míče: 44 (1,6). Ztrácené míče: 49 (1,96). Celková užitečnost: 376. Průměrná: 15,0.