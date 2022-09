OP starší přípravka: Třebeš B dívky – Černilov (17).

OP mladší přípravka: hř. Chlumec (17) účast: Chlumec B, Nepolisy, Předměřice/Loko HK.

Sobota 10. září

BASKETBAL

Liga mladší žákyně: Sokol Hradec – Žďár (16 sport. hala Eliščino nábřeží).

Liga U14: Sokol Pražské Předměstí HK – Nymburk (17 sport. hala Třebeš).

FLORBAL

II. liga amatérů Královéhradecka (8 až 15.30 sport. hala Předměřice).

FOTBAL

Česká divize dorost U19 a U17: Slavia Hradec – Náchod (10 a 12.15 hř. Olympia HK Kukleny).

Česká liga žáci U15 a U14: FC Hradec Králové – Pardubice (10 a 12 hř. Háječek).

Česká divize žáci U15 a U14: Třebeš – Vysoké Mýto (10 a 12).

II. liga mladší žákyně: Třebeš – Roudnice (14), Trutnov – Bohemians (14), Roudnice – Bohemians (15), Třebeš – Trutnov (15), Bohemians – Třebeš (16), Roudnice – Trutnov (16 vše hř. Třebeš).

I. A třída: Stěžery – Třebechovice, Loko Hradec – Náchod B, Roudnice – Sobotka (vše 16.30).

I. B třída: Nepolisy – Skřivany, Kobylice – Dvůr Králové B, Černilov – Meziměstí, Předměřice – Opočno (vše 16.30).

Krajský přebor dorost U19: Nový Hradec – Slavia Hradec B (13).

Krajská soutěž st. dorost U19: Černilov – Nový Hradec B (13.30).

Krajský přebor ml. dorost U17: Lhota p. L. – Jaroměř (14), Předměřice/Malšova Lhota – Vrchlabí (16.30 hř. M. Lhota).

Krajský přebor st. žáci U15: Smiřice/Černilov – Vrchlabí (13 hř. Černilov), Chlumec/Nový Bydžov B – Jičín (13.30), Předměřice – Nová Paka/Stará Paka (14).

Okresní přebor: Chlumec C – Roudnice B (10.15), Libřice – Červeněves, Sendražice – Ohnišťany, Nový Hradec B – Dohalice, Lovčice – Nechanice, Vysoká B – Prasek, Lhota p. L. – Smiřice (vše 16.30).

III. třída východ: Neděliště – Jeníkovice, Hořiněves – Olympia Hradec, Dobřenice – Loko Hradec B (vše 16.30).

III. třída západ: Kunčice B – Nepolisy B (14.30), Převýšov – Starý Bydžov (16), Nové Město n. C. – Myštěves, Lužec – Syrovátka (obojí 16.30).

OP starší žáci: Prasek – Stěžery (12.30).

OP mladší žáci: Nepolisy – Kosičky (10), Kunčice – Dohalice (12.30), Hořiněves – Černilov (14.45).

OP starší přípravka: Smiřice – Stěžery (10), Třebechovice – Nový Hradec (10), Vysoká – Předměřice/Lok. HK (10), Kobylice – Chlumec B (10), Nechanice – Dohalice (10).

OP mladší přípravka: hř. Prasek (10) účast: Prasek, Červeněves/Skřivany, Slavia Hradec B a C; hř. Kunčice (10) účast: Kunčice, Kosičky, FC Hradec A a B; hř. Smiřice (12.30) účast: Smiřice A a B, Stěžery A a B; hř. Hořiněves (14.45) účast: Hořiněves, Malšova Lhota C, Třebeš dívky, Třebeš C.

HOKEJBAL

Extraliga: HBC Hradec Králové 1988 – Letohrad (11 hř. Orel).

SOFTBAL

Hradec Králové: Zápasy žákyně (8 sportovní areál Pouchov).

LEDNÍ HOKEJ

Liga mistrů: Mountfield HK – Frölunda (16).

VOLEJBAL

Mistrovské utkání ženy: Pouchov A – Kvasiny (9).

Neděle 11. září

BASKETBAL

Liga mladší žákyně: Sokol Hradec – Sparta Praha (10 sport. hala Eliščino nábřeží).

Liga U14: Sokol Pražské Předměstí – Pardubice (10 sport. hala Třebeš).

DEN NÁBORŮ A SPORTU

Hradec Králové: Akce proběhne ve sportovním areálu TJ Slavia Hradec Králové v Orlické kotlině od 10 do 17 hodin. Přijď a vyber si svůj sport, bude zde přes 40 sportů a sportovních klubů, kolektivní i individuální sporty, sportovní exhibice. Zažij skvělou sportovní atmosféru. Akci pořádá Královéhradecká unie sportu za podpory Města Hradec Králové.

CYKLISTIKA

Hradec Králové: 21. ročník jízdy Královéhradeckých občanů a jejich přátel na všem, co má kola a je poháněno lidskou silou „Město na kolech“. Start od 10 do 11 hodin od plaveckého bazénu, prezence od 9 hodin.

FLORBAL

Liga muži: FbC Hradec Králové – Rudná (17 sport. hala Třebeš).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Jablonec – FC Hradec Králové (16), živě na O2 TV Fotbal a textově na www.onlajny.com

Divize: Nový Bydžov – Náchod (17).

Česká divize dorost U19 a U17: FC Hradec B – Brandýs/St. Boleslav (10 a 12.15 hř. Bavlna).

Česká liga žáci U15 a U14: Nový Bydžov – Bohemians Praha (10 a 12).

Česká liga žáci U13+U12: FC Hradec Králové – Vysoké Mýto (10 Háječek).

II. liga ženy: FC Hradec Králové – Olomouc (16.30 hř. Nový Hradec).

Divize ženy: Třebeš – Jestřábí Lhota (10.15).

I. liga dorostenky: FC Hradec Králové – Teplice (13.30 hř. Nový HK).

II. liga dorostenky: Třebeš – Mělník (12.30).

I. liga starší a mladší žákyně: FC Hradec Králové – Teplice (11 a 10.30).

Krajský přebor: Slavia Hradec – Solnice (16.30).

I. A třída: Třebeš B – Železnice (16.30).

I. B třída: Kosičky – Kopidlno (16.30).

Krajský přebor dorost U19: Nový Bydžov B – Dvůr Králové (10 hř. Hlušice).

Krajský přebor ml. dorost U17: Dohalice/Probluz – Chlumec/Nový Bydžov B (13.30).

III. třída východ: Dohalice B – Stěžery B, Cerekvice – Malšova Lhota B, Lhota p. L. B – Probluz (vše 16.30).

III. třída západ: Klamoš – Boharyně (14), Skřivany B – Kratonohy (16.30).

OP mladší žáci: Prasek – Roudnice/Kratonohy (10), Stěžery – Nový Hradec (13.30).

OP starší přípravka: Malšova Lhota C – FC Hradec dívky (9.30), Červeněves/Skřivany – Kunčice (9.30), Lhota p. L. – Kratonohy/Roudnice (14), Libčany – Prasek (14.30).

OP mladší přípravka: hř. Lhota p. L. (10) účast: Roudnice/Kratonohy, Lhota p. L., Černilov A a B; hř. Třebechovice (10) účast: Třebechovice, Malšovice, FC Hradec dívky, Nový Hradec; hř. Vysoká (10) účast: Vysoká A a B, Nechanice, Dohalice.

Hradec Králové: Turnaj kategorie U11 (10 hř. Slavia HK).

Hradec Králové: Den otevřených dveří na stavbě nové multifunkční arény v Malšovicích (13.30 až 18).

SOFTBAL

Hradec Králové: Zápasy žákyně (8 sportovní areál Pouchov).

