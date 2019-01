Hradec Králové - Pavel Petřikov starší, otec a trenér královéhradeckého judisty, hovoří před odletem na olympijské hry o možných obavách ze zákeřného nakažení v brazilském Riu.

Pavel Petřikov starší. | Foto: archiv Deníku

Již brzy se naplno rozhoří oheň – začnou Letní olympijské hry v brazilském Rio de Janeiru. Tato gigantická akce pod pěti kruhy se koná pouze jednou za čtyři roky, i proto olympiáda znamená pro většinu sportovců nejvíc, čeho mohou dosáhnout.

Kromě sportovců se na tento svátek těší i široké spektrum veřejnosti. Avšak kromě světlých stránek má letošní olympiáda i některé tmavší. Jednou z nich jsou obavy z viru Zika.

„Už asi půl roku je to na pořadu dne. Četl jsem hodně o komárovi, který je infikován. Renomovaní odborníci varovali a chtěli Hry přesunout či dokonce je zrušit. Nejspíš na sebe chtěli jen upozornit, možná to bylo i trochu komerční. Naši lékaři ujišťují, že je to jenom nafouklá bublina," říká Pavel Petřikov starší, trenér a otec královéhradeckého judisty stejného jména, který se aktivně olympijských her zúčastní.

On ano, ale byli i tací sportovci, kteří se do brazilského Ria de Janeira nevydají a svou účast kvůli obavám z viru Zika odřekli. U nás se jedná především o tenisty Tomáše Berdycha a Karolínu Plíškovou. Ze známých zahraničních sportovců to jsou například wimbledonský finalista Miloš Raonič z Kanady, světová pětka Simona Halepová z Rumunska (oba rovněž tenisté) či nejlepší čtyři světoví golfisté v čele s Australanem Jasonem Dayem.

„Chápu sportovce, kteří si to rozmysleli a na olympiádu nepojedou. Berdycha i Plíškovou neodsuzuji. Myslím, že sami s tím bojovali dlouho, než to oznámili. Ale nechápu, jestliže na mé účasti záleží účast jiného se mnou sehraného sportovce, tak mu nic neřeknu a on se vše dozvídá z médií. To není fér. Radek Štěpánek (měl hrát čtyřhru s Berdychem) měl být informován přece jako první. On se to však dozvěděl až z médií. Vypovídá to o tom, že mezi tenisty nejsou ideální vztahy. Přiznám, že Berdycha moc nemusím, ale uznávám ho jako sportovce za to, co dokázal a snad ještě dokáže. Nicméně jestli Štěpánka opravdu neinformoval, tak je to podraz," má jasno Petřikov starší.

K tomu přidává ještě jeden výrok jiného tenisty, který byl i v přímém přenosu a v novinách. „Za olympiádu jsou nic moc body a taky skoro žádné peníze." Co k tomu dodat? Nechť si každý čtenář udělá vlastní úsudek.

Kouč českého judisty je také přesvědčen, že virus Zika nebude mít u jeho syna šanci. Proč?

„Páča je totiž velký bordelář. Většinou spí na pokoji s Jaromírem Ježkem, který je v tomto směru stejná krevní skupina. Když přijdete na jejich pokoj, chvíli vám trvá, než se adaptujete na tamní ozon. Navíc musíte dávat pozor, kam šlápnout. Zkrátka návštěva jejich pokoje je opravdu jen pro tvrďáky. Tam nebude mít virus Zika šanci přežít ani sekundu. Chlapci se bát nemusí," dodává s úsměvem.

Půjdou trenérovy vlasy v Riu dolů?

„Na ME v Baku mi bylo líto Jaromíra Ježka po vypadnutí a to tak, že jsem mu navrhl sázku. On mi vyčítá delší vlasy, které mám odnepaměti. Motivoval jsem ho, že pokud se na posledním kvalifikačním závodě nominuje na OH, může si rozumně střihnout. Netušil jsem, jak silná motivace to byla. On se totiž zbláznil, na závěrečném turnaji podal heroický výkon a druhým místem se na poslední chvíli nominoval. Tak asi budu v Riu přistřižen," prozradil Pavel Petřikov starší.

Co možná o „Páčovi" mladším nevíte

Kromě toho, že je judista Pavel Petřikov mladší bordelář, tak je i kulinář, rád vaří a experimentuje. Strašně ho baví grilování. Má zkrátka velkou lásku k pokrmům. Vlastní psa Fandu, údajně má toto plemeno královská rodina. Poslušný však moc není. Nedávno mu utekl a český judista ho pak naháněl mezi krávami. Fanda pak dostal co proto, že spolu tři dny nemluvili…