Hradec Králové - Druholigoví pólisté hradecké Slavie budou usilovat o postup do vyšší soutěže. Právě tento víkend se představí na předposledním, čtvrtém turnaji mužské druhé ligy v Plzni.

Ilustrační foto | Foto: REUTERS

Zatím jsou v čele tabulky soutěže. Do jejího závěru zbývá ještě jeden turnaj, kde si však Hradečtí nemohou připsat žádné body, neboť mají předepsanou pauzu. Postup do první ligy si však můžou zajistit již nyní na čtvrtém turnaji, pokud podají stejně kvalitní výkon jako na třetím klání v hradecké padesátce. Trenér Petr Koudelka říká, že družstvo je připravené zopakovat solidní výkon z posledního turnaje.

„Vím, že v Plzni to nebylo nikdy jednoduché. Po zdravotní stránce jsou zatím všichni hráči širšího kádru až na Novotného v pořádku, ale i on by měl být na turnaj již k dispozici,“ uvedl kouč. „Bohužel v sobotu budeme postrádat tři členy reprezentace kadetů, kteří jsou s národním výběrem na kvalifikaci o mistrovství Evropy v Německu. Kubáni, Hansl a Hájek se k nám připojí až v neděli po návratu z kvalifikace a doplní tým,“ dodal.

Pravděpodobná sestava by měla vypadat takto – brankáři: Darvaš, Novák. V poli: Jansa, Jun, Kratěna, Šipka, Beránek, Pelíšek, Svoboda, Petřík, Janeba. Slavia Hradec je v čele druholigové tabulky a je reálná šance udržet postavení v čele, neboť jen postavení na prvních dvou místech znamená naději na postup do první ligy.