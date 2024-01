/VIDEO, FOTO/ Volejbalisté TJ Slavia Hradec Králové sehrají předposlední lednový den atraktivní utkání čtvrtfinále Chance Českého poháru proti VK ČEZ Karlovarsko, loňskému účastníkovi Ligy mistrů a jednomu z nejúspěšnějších českých družstev posledních let. Souboj Davida s Goliášem startuje v Orlické kotlině úderem 19. hodiny.

Rozhodující výměna pohárového osmifinále se Zlínem a euforie hradeckého týmu. | Video: Český volejbal

Špičkový volejbal a skvělá atmosféra. Obojí lze od zápasu očekávat. Pro hradecký tým se bezpochyby jedná o velký svátek. Třetí tým prvoligové nadstavby se na něj naladil vítězstvím 3:0 nad prvními Dobřichovicemi. Západočeši díky třem výhrám v řadě (v Českých Budějovicích 3:2, s Ostravou 3:0 a naposledy doma s Beskydy 3:0) poskočili na čtvrtou příčku extraligy.

Obrovským favoritem tohoto čtvrtfinále je samozřejmě Karlovarsko. Hradečtí nemají co ztratit a mohou si zápas užít. Své si už splnili daleko nad plán, neboť v předešlých kolech vyřadili dva mančafty z nejvyšší soutěže (Příbram i Zlín shodně 3:2).

Další velký mač zná termín. Hradec přivítá hvězdné Karlovarsko v závěru ledna

„Je to sice Český pohár, takže doplňková soutěž, ale bereme to jako něco mimořádného, obrovský úspěch, který se našemu klubu ještě nikdy nepodařil. Jsme nesmírně rádi, že se nám do Hradce podařilo dostat tak velkého soupeře. Velice si toho vážíme a doufáme, že letošní jízda ještě neskončila,“ naznačil kouč Slavie Jan Kulhánek, že jeho tým do utkání rozhodně nepůjde předem poražen.

„Naší šancí je prodat maximální bojovnost, která maže rozdíly. Samozřejmě si uvědomujeme, že Karlovarsko má velice zkušené hráče. Tým trénuje mnohem častěji než hráči v první lize. Vedle velké bojovnosti chceme ukázat také to, co naši kluci umí,“ přál by si hradecký trenér.

POZVÁNKA na atraktivní pohárové čtvrtfinále Slavia Hradec Králové - Karlovarsko.Zdroj: oddíl

A jak to vidí jeho kolega Aleš Holubec? „Vzhledem k tomu, že jsme prvoligový celek, který se probojoval do čtvrtfinále poháru, což je nevídané, řadím tento počin jako kdybychom hráli o titul v extralize. Navíc hrajeme proti týmu, který má z posledních pěti let tři tituly, takže to takové malé finále je. Chtěl bych pozvat všechny fanoušky, určitě stojí za to pokusit se vytvořit nám takovou podporu, abychom dostali pod tlak jeden z našich top týmu. Slibujeme, že na hřišti necháme všechno,“ má jasno hrající kouč a bývalý reprezentant.

Vítěz tohoto utkání se zúčastní závěrečného turnaje Final Four, který v závěru února hostí jihočeský Tábor. V uplynulých dnech se na něj kvalifikovaly tyto tři týmy: AERO Odolena Voda, VK Lvi Praha a Black Volley Beskydy.