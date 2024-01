Trenér hradecké Slavie Jan Kulhánek mohl být po utkání s Karlovarskem spokojený.Zdroj: Karolína Ježková, Slavia HK Jak je možné, že jste vyřadili tým s mnohonásobně vyšším rozpočtem? V tomhle směru by měl být úplně jinde. Velkou roli v tom určitě hrála naše domácí hala. Jednak i samotné Karlovarsko bylo zaskočené tím divokým prostředím, kdy podpora fanoušků nám strašně pomohla. Hráči se nechali vyhecovat, nebáli se, neznervózněli. Naopak Západočeši trochu doplatili na roli favorita, kterou ve venkovním prostředí úplně nezvládli. A pak rozhodla naše obrana. Dokázali jsme výborně bránit všechny jejich útočníky, v nějaké fázi jsme je dostali ze hry. Velké poděkování patří všem hráčům, kteří dodrželi taktické pokyny a splnili do puntíku to, na čem jsme se dohodli na poradě před zápasem.

Co se ve vás odehrávalo po závěrečném esu? Samozřejmě nastala obrovská euforie. Byli jsme strašně překvapeni z úžasné návštěvy, která na Slavii dorazila. Přes jedenáct set diváků, to se v Čechách na volejbale nevidí ani v extralize. Hala se otřásala v základech. Po proměněném mečbolu to byl úžasný pocit pro hráče, pro trenéry a věřím, že i pro fanoušky to byl obrovský zážitek.

Jmenoval jste faktory, které rozhodly, ale bez bojovnosti a pověstného srdíčka by to asi nešlo, že?

Ano, to bylo na naší straně. A bylo to o to víc umocněno tou atmosférou. Zvládli jsme vstup do utkání, což bylo strašně důležité. Tyhle zápasy jsou většinou rozhodnuté, když se favorit dostane do vedení. Ale my jsme od začátku dokázali držet krok. Postupem času bylo cítit, že si hráči víc a víc věřili, že i s takhle silným týmem se dá hrát vyrovnaně a utkání se viditelně převracelo na naši stranu. I když ten třetí set nevyšel, byly to dvě série na servisu, které jsme nedokázali otočit. Nicméně pořád z týmu byla cítit obrovská vůle a bojovnost.

Český pohár, čtvrtfinále: Slavia Hradec Králové - Karlovarsko.Zdroj: Karolína Ježková, Slavia HK

Dalo by se říct, že diváci byli vaším sedmým hráčem na palubovce?

Určitě jo. V tomhle prostředí ta reakce hráčů může být dvojí. Buďto znervózní a rozsypou se, ale u nás naštěstí nastala ta varianta, že je to vybičovalo, o každý balon bojovali jako lvi a dokázali domácí prostředí dokonale využít.

Jak byste stručně a výstižně nazval atmosféru, která panovala v hale?

Byla naprosto elektrizující a určitě by se dalo říct, že třeba i bombastická, protože to opravdu nemělo v českém volejbale v poslední době obdoby.

Již o víkendu rozjedete play off I. ligy. Jak těžké bude přeorientovat se zpátky z euforie?

Bude to samozřejmě velice těžké. Doufám, že se nám to podaří. Neříkám, že se na tohle vítězství budeme snažit zapomenout, to samozřejmě nejde. Ale budeme se snažit po jednodenním volnu na čtvrtečním tréninku zase přepnout rychle zpátky na dalšího soupeře. Musíme nastavit hlavy tak, že začíná nová a těžká série s dalším kvalitním týmem. Věřím, že máme v kádru dostatek hráčů, kteří prošli velkým volejbalem, mají za sebou těžké zápasy a budou schopni tým ukočírovat tak, abychom začátek play off zvládli.

S jakým cílem vstoupíte do vyřazovacích bojů?

Chceme jít stejně jako v Českém poháru soupeř po soupeři. V prvním kole máme České Budějovice B. Tyhle rezervy extraligových týmů jsou samozřejmě nepříjemné a objevují se v nich hráči z áčka, v tomhle případě z Jihostroje České Budějovice a z Příbrami. Takže očekáváme těžkou sérii, ale doufáme, že ji zvládneme a dostaneme se v play off dál.

V poháru jste vyřadili tři extraligové týmy. Nejde si tedy odpustit otázku, co útok na postup?

Téhle otázce se samozřejmě nevidím a řeknu to asi takhle: kdo by to nechtěl zkusit.