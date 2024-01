Senzace číslo 3. Hradečtí volejbalisté v poháru odstavili i mocné Karlovarsko

Tohle už nikdo nečekal. Poté, co hradecká Slavia v Českém poháru vyřadila extraligové týmy Příbrami a Zlína, se ve čtvrtfinále utkala s hvězdným Karlovarskem, loňským účastníkem věhlasné Ligy mistrů a jedním z nejlepších českých týmů posledních let. Ale ani to Východočechy nezastavilo ve spanilé jízdě, obřího favorita neskutečnou bojovností vyřadili 3:1 na sety a postupují do Final Four.

SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ - účastník Final Four Českého poháru! | Foto: Karolína Ježková