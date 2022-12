Pokaždé se o mistrovské body popasovaly jeden tým z Královéhradecka a druhý z Pardubicka. Na body to nakonec dopadlo tři ku devíti.

II. liga volejbalistů, skupina B

Choceň – Hronov 3:0 (17, 21, 15) a 3:1 (-22, 19, 19, 21)

Do souboje Chocně s Hronovem šli v roli mírných favoritů hosté, kteří na tom v tabulce byli o chlup lépe. Leč vzájemné měření sil vyšlo jednoznačně lépe Choceňským. Ti odehráli výborný první zápas a po hladkém vítězství 3:0 si nesli do odvety velmi dobrou náladu.

Tu na startu druhého utkání hosté narušili zvládnutím koncovky úvodní sady (23:25), ve zbytku zápasu už ale znovu dominovali domácí a z dvojzápasu si odnesli plný počet šesti bodů.

„Naše personální krize se bohužel prohlubuje. Do Chocně jsme odjížděli opět nekompletní a s několika ne zcela zdravými hráči. Proti dobře hrajícímu domácímu týmu jsme neměli velkou naději na úspěch. V určitých fázích zápasu se nám s mužstvem Chocně dařilo udržet krok, ale na více než zisk jednoho setu to bohužel nestačilo,“ okomentoval výjezd do Chocně oddílový profil VK Hronov.

Dvůr Králové n. L. – Pardubice 3:1 (17, 21, -22, 18) a 1:3 (-23, -16, 18, -23)

Také ve druhém východočeském derby se potkali dva tabulkoví sousedé a dalo by se říct, že zde každý chvilku tahal pilku.

Pardubičtí byli po dvojzápase ve Dvoře spokojeni.Zdroj: TJ Sokol PardubiceV dopoledním duelu si šli jasně za svým cílem královédvorští volejbalisté. Úvodní dva sety vládli poměrem 25:17 a 25:21, nic tak nenasvědčovalo jakémukoliv dramatu.

Hosté však snížili a teprve čtvrtá sada znamenala pojistku soupeřova vítězství (3:1). V odvetě však bylo vše obráceně. Pardubičtí ovládli koncovku první hry (23:25) a nakonec soupeři porážku 1:3 dokonale oplatili. V tabulce tak Dvoráci zůstali i po sobotě dva body před svým rivalem.

Další výsledky: Drásov – Kolín 3:0 a 3:0, Praga – Modřany 3:0 a 3:0, Znojmo – Havlíčkův Brod 0:3 a 0:3.

Aktuální tabulka

1. Volejbalové sdružení Drásov 17 12 1 2 2 45:18 1506:1338 40

2. Tělovýchovná jednota Praga 17 11 1 3 2 44:21 1508:1350 38

3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 17 9 2 3 3 41:28 1616:1529 34

4. VK Choceň 16 9 2 0 5 36:22 1326:1238 31

5. SK Volejbal Kolín 17 6 5 1 5 36:32 1506:1437 29

6. VK Hronov 17 8 1 1 7 32:29 1330:1350 27

7. Volejbal Modřany 16 4 3 3 6 31:34 1395:1439 21

8. VK Dvůr Králové nad Labem 17 6 0 2 9 27:36 1382:1417 20

9. TJ Sokol Pardubice I. 17 5 1 1 10 25:37 1344:1416 18

10. VK PFN Znojmo 16 0 1 1 14 7:47 1052:1318 3

11. SCM-ČVS-U16 7 0 0 0 7 1:21 421:554 0

Příští program – sobota 17. prosince, 9.00: Pardubice – Znojmo. 10.00: Hronov – Praha, Kolín – Dvůr Králové nad Labem, Modřany – Drásov. 11.00: Havlíčkův Brod – Choceň.