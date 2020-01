Zhruba 70 kilometrů před cílem Tůmu zradila spojka. Oprava se nepodařila, proto musel závodník nasednout na svou čtyřkolku a etapu dokončit za každou cenu.

„V terénu jsem mohl jet maximálně rychlostí 40 km/h, na silnici pak šedesátkou. Duny jsem zdolat nemohl, musel jsem je objíždět. Do cíle jsem se doslova doploužil,“ popisoval Tůma.

V předchozích etapách ho potrápily defekty, tentokrát přišel nejvážnější problém. Etapu dokončil, jenže to trvalo až šest hodin.

Z pouště se Tůma dokázal dostat, i když už jel za tmy. „Naštěstí byl zvláštní úplněk měsíce, bylo celkem vidět. Občas mi pomohla také světla od aut v dálce,“ uvedl Tůma. Pomohla dokonce i rada od místních obyvatel. „Potkával jsem hlavně pastevce. Jeden z nich mi poradil, ať jedu tímto směrem šedesát kilometrů a narazím na dálnici,“ líčil.

Už se dokonce nabízela i pomoc organizátorů. „Přistál u mě vrtulník a říkali, že mě do bivaku hodí. Odmítl jsem. Znamenalo by to konec v soutěži. Tohle je přeci Dakar, někdy se prostě musí trpět,“ prozradil Tůma.

V průběžném pořadí se propadl, navíc dostal penalizaci 3 hodiny a 20 minut za neprojetí devíti waintpointů v šesté etapě.

Pokračuje, i když hrozilo vyloučení. Prezident pořadatelské společnosti ASO prozkoumal podrobně trasu, kterou Tůma v etapě absolvoval, a nakonec souhlasil s pokračováním českého závodníka v soutěži.

„Moc mě to těší, chci bojovat až do samotného konce,“ prohlásil Tůma.

V nedělní sedmé etapě dojel Tůma s opravenou čřyřkolkou na jedenácté pozici a celkově drží desátou příčku. „Jelo se mi dobře. Byla to nejdelší etapa, takže se střídaly rychlé planiny a písečné duny,“ řekl Tůma.