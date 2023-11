Osmým kolem pokračovala mužská Divize D florbalistů. Všestary vyhrály počtvrté v řadě, když v Předměřicích nad Labem porazily tým z Havlíčkova Brodu 8:5 a jsou třetí. Nedaří se naopak béčku Hradce Králové, které je po čtvrté prohře z posledních pěti zápasů na dně dvanáctičlenné tabulky. O víkendu však potrápilo vedoucí Litomyšl (4:5) a do dalších mačů půjde pozitivně naladěno.

Všestary pokračují v dobrých výkonech. | Foto: FBŠ Všestary, archiv

Všestary musely proti silnému soupeři pořádně zabrat, když první třetinu prohrály 1:2. „Výhra se nerodila vůbec snadno, soupeř byl velmi kvalitní a zahráli jsem si velmi slušný florbal,“ pochvaloval si domácí trenér Jan Freiberg. Druhá dvacetiminutovka už byla ve znamení Východočechů, kteří ji opanovali 4:1 a vedení si pohlídali i během poslední periody.

Těsná prohra

Rezervní tým Hradce Králové odehrál proti lídrovi tabulky z Litomyšle zcela vyrovnaný duel a když na začátku 36. minuty zvyšoval Lukáš Švitorka na 4:2, vypadalo to na překvapení. Domácí však smolně inkasovali vteřinu před druhou sirénou a třetí třetina patřila favoritovi. „Škoda ztracených tří bodů. Vyrovnané utkání, ale soupeř byl o jednu branku lepší. Nicméně je to povzbuzení do další práce,“ řekl hradecký kouč David Šimeček.

Divize D

FBŠ Všestary - TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons 8:5

Fakta - branky: 17. Skrovný, 21. a 32. Bureš, 24. Píše, 28. Holomek, 49. Macháček, 55. Světlík, 60. Hušek – 10. a 20. Coufal, 34. Žáček, 51. a 53. Martínek. Rozhodčí: Jelínek – Drahný. Vyloučení: 3:4. Využití: 3:1. Diváci: 74. Třetiny: 1:2, 4:1, 3:2.

FbC Hradec Králové B - FLORBAL LITOMYŠL 4:5

Fakta - branky: 4. a 36. Švitorka, 19. Schejbal, 30. Prášek, 36. Švitorka – 12. Lamplot, 33. Stuchlík, 40. Ondráček, 50. Kulhavý, 53. Nonn. Rozhodčí: Picek – Vaňous. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. Diváci: 51. Třetiny: 2:1, 2:2, 0:2.

Další výsledek týmu z kraje

Andone SK Jihlava - FBC Dobruška 8:2

Fakta - branky: 14., 20. a 25. Noháček, 31. a 47. Andrýsek, 45. Cakl, 53. Jirků, 59. Pojer – 18. Moravec, 22. Hejhal. Rozhodčí: Humeňanský – Minařík. Vyloučení: 1:2. Využití: 2:0. Diváci: 54. Třetiny: 2:1, 2:1, 4:0.

Tabulka