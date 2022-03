Volejbalisté Dvora Králové nad LabemZdroj: Kateřina GregorováDvoráci před závěrečným dějstvím drží na rivala náskok pěti bodů, čeká je však náročná bitva na palubovce druhé Malé Skály. Zatímco si tedy tým z města na Labi bude krýt záda před dotírajícím konkurentem ze čtvrtého místa, bude ještě zároveň moci myslet i na stříbrný post. To by však musel z dvojzápasu v Českém ráji přivézt minimálně pět bodů, jelikož sobotní soupeř půjde do bitvy s tříbodovým polštářem.

To Hronovští před sebou alespoň dle papírových předpokladů mají na závěr lahůdku. V domácím prostředí přivítají poslední celek tabulky z Benešova u Prahy. Jelikož už na začátku prosince Hronov v hale soupeře vyhrál 3:1 a 3:0, očekává se, že si plný počet bodů připíše i tentokrát.

Zbývá dodat bilanci obou východočeských mužstev ze vzájemných utkání v sezoně. Ta hovoří těsně pro Dvůr (2:3, 3:1, 0:3, 3:1), proto mužstvu udržení třetí příčky stačí v derniéře zisk jednoho bodu.

Program závěrečného kola - sobota 10.00 a 14.00: Praga - Prosek, Malá Skála - Dvůr Králové nad Labem, Hronov - Benešov u Prahy. 11.00 a 15.00: Kolín - Mnichovo Hradiště.

Aktuální tabulka



1. TJ Praga 26 20 1 3 2 71:23 2222:1865 65

2. VK Malá Skála 26 13 3 3 7 57:44 2237:2150 48

3. VK Dvůr Králové nad Labem 26 14 0 3 9 51:43 2139:2044 45

4. VK Hronov 26 10 4 2 10 51:48 2201:2152 40

5. TJ Sokol Mnichovo Hradiště 26 8 7 1 10 52:50 2238:2231 39

6. SK Volejbal Kolín 26 10 1 3 12 45:48 2029:2031 35

7. SK Prosek 26 8 3 2 13 42:58 2162:2290 32

8. TJ Sokol Benešov u Prahy 26 0 2 4 20 21:76 1839:2304 8