Body z rychlých protiútoků: 35:9. Tím přehrál trutnovský tým Slovanku ve středečním zápase. Domácí hráčky odbrzdily zábrany, hodily za hlavu dva výrazné příděly v prvních utkáních v novém roce (120 bodů od Hradce Králové, 119 od Žabin) a soupeřky přehrávaly rychlostí, bleskovým přechodem do útoku a kolektivnějším pojetím.

Pod košem odehrála výborný zápas Bailee Cottonová, která teprve v sobotu dorazila po měsíci do České republiky po komplikacích s udělením víz, a hned čtyři dny po svém návratu se jí povedl double double za 18 bodů a 11 doskoků. Skvěle hrály také Anna Rylichová, která se podepsala na výhře 20 body, a mladičká Aneta Finková. Ta zaznamenala jen o bod méně (nasázela čtyři trojky) a zazářila v dalším zápase v nejvyšší soutěži žen. Celý tým vložil do zápasu velké úsilí a za svoji snahu a bojovnost byl odměněn zaslouženým vítězstvím.

Domácí tým rozjel utkání výborně a na konci první čtvrtiny se dostal do jedenáctibodového vedení 28:17. Slovanka, v sestavě se dvěma zkušenými Kateřinami Mahlerovou (za svobodna Křížovou) a Bartoňovou a nekompromisní Američankou Williamsovou pod košem, ve druhé čtvrtině rychle zredukovala manko na čtyři body a dostala se zpět do zápasu.

Lokomotiva o přestávce nabrala páru, aby se vyřítila na hostující celek s drtivým nástupem do druhého poločasu. Zatímco Slovanka zaznamenala pouze dva body z trestných hodů, Trutnov si jich připsal čtrnáct a získal rozhodující patnáctibodové vedení 61:46. Zajímavý zápas měl přesto pořád grády. Po hostující devítibodové sérii to totiž bylo hned vzápětí znovu jen o šest bodů (61:55). Lokomotiva z vítězné cesty neuhnula a úspěšný zápas podtrhla poslední čtvrtinou, kterou vyhrála 27:19.

BK Loko Trutnov - Slovanka MB 90:74 (28:20, 47:44, 63:55). Body: Rylichová 20, Finková 19, Cottonová 18 (11 doskoků), Kozumplíková 11, Šípová 8, Potočková a Šmahelová 5, Drbohlavová 4 - Williamsová 18 (12 doskoků), Ondroušková 15, Hálová 12, Mahlerová 11, Bartoňová 8, Fučíková 5, Malíková 3, Svatoňová 2. Rozhodčí: Kubiš, Dombrovský, Šafařík. Fauly: 14:18, TH: 17/12 - 16/9, trojky: 10:7, diváci: 196.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: „Je to pro nás hodně důležité vítězství. Slovanka měla před zápasem dvě výhry, my tři a v tabulce jsme jí tak odskočili. Výborně nám vyšla první čtvrtina, ve druhé jsme vypadli z tempa. První poločas skončil jen o tři body, přesto jsme cítili, že jsme lepší. Povedl se nám úvod třetí čtvrtiny, brzy jsme získali desetibodový náskok a ten už jsme si udrželi. Dát 90 bodů je to, čím se chceme prezentovat. Nemáme tým, který by vyhrával zápasy obranou. Pokud chceme být úspěšní, musíme střílet tak jako dnes. Velice mě těší 35 bodů z rychlých protiútoků. To je ten nejjednodušší způsob, který chceme hrát. Pokud v tom budeme pokračovat, můžeme být úspěšní i v dalších zápasech, které nás čekají."

Ján Hricko, trenér Slovanky MB: „Domácí hráčky vyhrály zaslouženě, hrály lépe, kolektivněji a hlavně rychleji. Náš výkon nebyl přesvědčivý, hlavně v obraně. Inkasovali jsme velké množství lehkých košů, nedokázali jsme zastavit průniky domácích. Velmi mě mrzí, že tři naše nejzkušenější hráčky ztratily dohromady 15 míčů. S takovým výkonem určitě nemůžeme pomýšlet na vítězství.“