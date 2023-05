/CHANCE ŽBL, FOTOGALERIE/ Obrat se konat nebude. Hradecké basketbalistky nezvládly doma čtvrté utkání s Chomutovem a v sérii o bronz prohrály 1:3 na zápasy. Severočeské Levhartice tak zapisují historický zisk medailí. Naopak Lvice tradiční cenný kov do své bohaté sbírky z posledních let nepřidají.

Chance ŽBL, série o bronz: Hradec Králové (v bílém) - Chomutov | Foto: Luboš Lorinc

Sobotní utkání v hale na Eliščině nábřeží sice domácí celek začal skvěle a vypracoval si nadějné vedení. Ovšem od druhé čtvrtiny se mu rozpadla hra a střetnutí se překlopilo na stranu soupeřek. Přesto ještě na startu posledního kvartálu byly domácí hráčky ve hře o vítězství, jenže vůbec nezvládly samotnou koncovku, kdy Severočešky šňůrou 13:1 definitivně rozhodly utkání i celou sérii ve svůj prospěch. Chomutov táhla tradičně hlavně Američanka Wynn-Pollardová.

Sen o rozšíření medailové sbírky se vzdálil. I podruhé s Chomutovem těsně padly

„Za mě osobně nejtěžší zápas. Jestli jsme měly šanci vyhrát, tak to bylo v prvních dvou. Teď už to bylo hodně náročné. Obdivuji holky z Chomutova, že ještě po celé sezoně i v tak úzké rotaci posbíraly síly a podle mě ze sebe dostaly úplně všechno. To platí především o Pollardové, nechápu, jak to zvládá. Kdybych měla zhodnotit celou sezonu, tak byla taková utrápená. Mám pocit, jako bychom pořád začínaly od začátku. Nějak si naše hra nemohla sednout. Zápasy o bronz nebyly tak zlé a nakonec posun ze šestého na čtvrté místo je docela dobrý. Příští sezona bude lepší,“ uvedla hradecká pivotka Klára Vojtíková.

Lvice na severu zabojovaly a ztrátu v sérii snížily. V sobotu se hraje v Hradci

„Chomutov naprosto zaslouženě bere bronzové medaile, nejen za tuto sezonu, ale hlavně za tento poslední zápas. My jsme ho začaly velmi dobře, kdybychom to vydržely v podobném duchu a nepřišel kolaps ve druhé čtvrtině, kdy jsme měly do poločasu 13 ztrát a spoustu jasných nedaných situací, mohlo to být jiné. Hrály jsme prostě o něco hloupěji než soupeř, který byl na tom minimálně basketbalově lépe, více si vyhověl, takže z toho pramenila jasná naše porážka. Musíme se z toho nějakým způsobem poučit,“ hodnotila trenérka Lvic Romana Ptáčková.

Série o třetí místo – 4. zápas

Sokol Hradec Králové - Levhartice Chomutov 58:74 (20:11, 29:35, 45:51). Body: Hanušová 14, Effangová 10, Zeithammerová 10, Paurová 9, Havrylchyková 7, Zavázalová 4, Velichová 2, Vojtíková 2 - Wynn-Pollardová 27 (23 doskoků), Kadlecová 17, Fučíková 8 (10 doskoků), Satoranská 7, Brejchová 6, Bartoňová 4, Hibalová 3, Ceralová 2. Rozhodčí: Dombrovský, Petrák, Musil. Trojky: 4:2. Trestné hody: 28/14 – 25/20. Doskoky: 41:52. Fauly: 22:22. Diváci: 450. Konečný stav série: 1:3.