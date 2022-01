Už není na co čekat. Nadstavbová část basketbalové Kooperativa NBL se rozjíždí. Hradecký tým do ní vstoupí s jedním nedohraným utkáním ze základní části. Duel závěrečného kola Královští sokoli vs. Brno, jenž byl před týdnem odložen kvůli karanténě domácího celku, se odehraje až v průběhu druhé části soutěže. Termín bude teprve určen.

V dosavadním průběhu sezony Hradec posbíral 11 výher a 10 porážek. V této bilanci se jedná o historicky nejúspěšnější základní část v KNBL.

Dosavadní spokojenost

„Naším cílem byl postup do skupiny A1, což se podařilo. Po covidových peripetiích v listopadu a s tím, jak se kluci vyrovnali i s mojí absencí kolem konce uplynulého roku, jsme s výsledky velmi spokojeni. Navíc oproti loňské sezóně jsme se v počtu vyhraných utkání opět zlepšili,“ ohlíží se Lubomír Peterka, hlavní trenér Královských sokolů.

Když už je řeč o základní části, hradecký rozehrávač Pedja Stamenkovič se stal nejlepším asistujícím hráčem v lize (průměr téměř 8 asistencí na utkání). Je také držitelem rekordu sezony v počtu rozdaných asistencí během jednoho zápasu. Proti Pardubicím jich stihl rovnou patnáct!

Kolín je doma silný

Závěr základní části byl ovlivněn Covidem, konkrétně poslední 22. kolo. Nejprve se pět ze šesti zápasů muselo odložit o týden. Pak zasáhla čínská nákaza i hradeckou kabinu a jak už bylo zmíněno, zápas Sokolů s Brnem znovu nemohl být sehrán.

Sotva se Východočeši dostali z nařízené karantény, už na ně čeká úvodní střetnutí nadstavbové skupiny A1. Hradec se v sobotu přestaví na palubovce Kolína (17.45), který má pouze o jednu výhru více.

„Po další kratší pauze, způsobené karanténou našeho týmu, přichází vstup do nadstavby. Kolín umíme porazit, doma je však silný. My jsme v posledních utkáních předváděli dobré výkony, hráli jsme svoji hru a chceme v tom pokračovat. Hru Medvědů tvoří hlavně Adam Číž, toho musíme ubránit. Středočeši mají silnou i podkošovou sestavu, budeme si muset dát pozor zejména na doskok,“ říká před zápasem kouč Královských sokolů.

Cíl: minimálně o příčku si polepšit

Celkem Hradečtí odehrají v nadstavbě čtrnáct zápasů. Do lepší skupiny A1, kam postoupili poprvé v historii, vstupují ze sedmého místa. Cílem je posun minimálně o jednu příčku výš, což by znamenalo jistotu čtvrtfinále play off a vyhnutí se předkolu play off, které musí absolvovat týmy na 7. a 8. místě.

„Počáteční tabulka skupiny A1 je hodně vyrovnaná. Na čtvrté místo našemu týmu chybí pouze dvě výhry. Proto je na místě stanovit si vyšší cíl než pouze postup do play off. A to šesté a lepší místo po nadstavbě,“ zdůrazňuje Lubomír Peterka.

Zápasy Hradce ve skupině A1

1. kolo: BC Geosan Kolín – Královští sokoli Hradec (sobota 29. ledna, 17.45)

2. kolo: Královští sokoli – Sluneta Ústí nad Labem (sobota 5. února, 18.00)

3. kolo: USK Praha – Královští sokoli Hradec Králové (středa 9. února, 18.00)

4. kolo: Královští sokoli – ERA Basketball Nymburk (sobota 12. února, 18.00)

5. kolo: BK Opava – Královští sokoli Hradec Králové (středa 16. února, 18.00)

6. kolo: Královští sokoli Hradec Král. – Basket Brno (sobota 19. února, 19.30)

7. kolo: BK Pardubice – Královští sokoli Hradec Kr. (čtvrtek 3. března, 17.30)

8. kolo: Královští sokoli Hradec – BC Geosan Kolín (neděle 6. března, 18.00)

9. kolo: Sluneta Ústí nad Labem – Královští sokoli (středa 9. března, 18.00)

10. kolo: Královští sokoli Hradec Král. – USK Praha (středa 16. března, 19.00)

11. kolo: Basketball Nymburk – Královští sokoli (středa 23. března, 18.00)

12. kolo: Královští sokoli Hradec Král.– BK Opava (sobota 26. března, 18.00)

13. kolo: Basket Brno – Královští sokoli Hradec Kr. (středa 30. března, 17.00)

14. kolo: Královští sokoli Hradec Kr.– BK Pardubice (sobota 2. dubna, 18.00)