Družstvo žen hraje již pátým rokem extraligu a letos se mu dařilo. Došlo k částečnému omlazení týmu, jenž po závěrečných kolech skončil pátý, a udržel tak pro Hradec elitní soutěž i pro rok 2021. Složení týmu bylo následující: Jana Kábrtová, Barbora Gaislerová, Justýna Šafaříková, Adéla Tarantová a Lucie Harcubová.

Muži startovali prvním rokem v I. lize, což je druhá nejvyšší soutěž. Jako nováček si nevedli špatně a obsadili 7. místo, které zaručuje účast v této soutěži i v dalším roce. Družstvo hrálo v tomto složení: Miloslav Synek, Kristián Barvíř, Matěj Basler, Antonín Vajcík, Tomáš Vajcík, Jan Veber, Martin Votroubek a Vladimír Wsól.

Golf Club Hradec nasadil svá družstva i v soutěžích mládeže a to ve všech čtyřech kategoriích, ve dvou dokonce poslal hrát i B týmy. Kategorie družstev jsou smíšená družstva žáků do 14 let, smíšená družstva kadetů do 16 let, družstvo dorostenek a družstvo dorostenců do 18 let. Všechny týmy hradeckého Golf Clubu hrály kvalifikace, do finálových bojů postoupily dva z nich.

Družstvo kadetů do 16 let skončilo po všech finálových kolech na 9. místě. Vyhrálo sice Presidentský pohár, ale bylo to vítězství v B skupině finále ČR, tedy v druhé osmičce finálových účastníků, z celkových 41 přihlášených klubů celé republiky. Složení družstva: Matěj Basler, Kristián Barvíř, Justýna Šafaříková, Adéla Tarantová, Jan Veber a Kateřina Horáková.

Zdroj: Deník / Petr Tomeš

Druhé postupující družstvo do finále bylo žákovské, kterému se dařilo výrazně lépe, byť skončilo na nepopulárním 4. místě ze 46 týmů celé ČR. Získalo tak pomyslné bramborové medaile, které nejsou na „bedně“, ale úspěch je to velký. Družstvo hrálo ve složení: Karel Nový, Justýna Šafaříková, Kateřina Horáková, Adéla Tarantová a Laura Gianquintieri.

Úspěchy Golf Clubu Hradec Králové vycházejí ze systematické celoroční práce s mládeží, ze které se i nominují mladí hráči do jednotlivých družstev. V klubu si jen přejí, aby i příští rok byl stejně úspěšný. (pd)