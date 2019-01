Východní Čechy, Pardubice - Czech Open: Ve druhém dějství tratilo hned sedm hráčů z elitní desítky včetně Movsesiana. První místo zabrala šachistka až ze třetí stovky.

Dvaatřicet. Přesně tolik šachistů drží po druhém kole velmistrovského turnaje 26. ročníku Czech Open v rukou plný počet bodů. Jinými slovy dvakrát zvítězili. Mezi nimi jsou i tři z elitní desítky. Pardubické fanoušky jistě těší, že ještě nezaváhal Viktor Láznička, který krajskou metropoli několik let reprezentoval týmové soutěži. Naopak zaváhat již stačil Sergei Movsesian. Současný člen arménské družiny hraje za extraligový Rapid nepřetržitě přes dvacet.

Letošní velmistrovský turnaj je nabitý jako již dlouho ne.

„Z hlediska atraktivity se jedná o nejlepší složení za posledních pár let. A nemluvím pouze o českých zástupcích. Sešlo se zde také spousta vynikajících zahraničních šachistů," říká ředitel turnaje Jan Mazuch.

První dějství přineslo jednu zajímavost. Favorité na prvních deseti šachovnicích nezaváhali. To také historie již dlouho nepamatuje. A tak se v další hrací den posadili členové společnosti desítky nejlepších ke stejným stolkům. Pouze zasedli k odlišným barvám figurek.

Druhé kolo už ale velmistry čekali i mezinárodní mistři a také naráželi. Vyhrát dokázali pouze Viktor Láznička, Evgeny Vorobiov z Ruska a Krzysztof Jakubowski z Polska. Láznička zdolal Sebastiana Plischkiho z Německa.

„Plischki je zkušeným šachistou a vyhlášeným specialistou na zahájení. Bylo otázkou, zda se Viktor prosadí, ale skvělou agresivní hrou nedal Němcovi šanci. A po sedmnácti tazích ho donutil kapitulovat," hodnotí Lázničkovo vystoupení festivalový expert Petr Pisk.

Ostatní favorité ztratili půl bodu. Mezi nimi figuruje také Sergej Movsesjan, jenž nevyzrál na Idema Bena Artzima z Izraele. Vůbec se nedaří českému velmistru Vlastimilu Babulovi. Dvanáctý nasazený a dvojnásobný celkový nevyhrál ani jednu partii a na čelo již ztrácí celý bod.

„Letos má pomalejší start. Jsem zvědavý, jestli se z toho dokáže dostat," dodává Pisk.

V čele turnaje je zatím bezchybná Irina Baraeva. Děje se tak díky pomocnému hodnocení. To má z dvaatřicítky stoprocentních nejlepší. Celkem se do největší lahůdky Czech Open přihlásilo 289 hráčů.

Další akcí s početnou startovní listinou je ratingový turnaj ČPP Open se zápočtem na ELO FIDE. V tomto turnaji zasedne ke stolkům s hodinami 233 šachistů . Nejvýše nasazeným je Leonid Nikolajev z Ukrajiny, kterému by měl na záda dýchat především Kuzmin. Nejlépe postaveným Čechem na startu je mezinárodní mistr Josef Přibyl. Také tento turnaj přinesl hned na úvod mírné překvapení. Největší favorit turnaje Nikolajev si totiž za první partii připsal pouze půl bodu. A svou roli nezvládl ani ve druhé rundě. V čele se tak objevují jiná jména. Momentálně vede Alfonso Castellano z Itálie, následovaný Němcem Benettem Schnabelem. Nejlepším z Čechů je na sedmé příčce již zmíněný Josef Přibyl.

V sobotu roztočila svá kola také další dvě klání z hlavního programu. Motorgas Open a Dostihový spolek Open dnes mají na pořadu dvě kola, kterými dorovnají náskok Pardubice Open a Česká Podnikatelská pojišťovna Open.

Pondělní šachy

Pardubice Open – 4. kolo velmistrovského turnaje (od 15.00):

Česká Podnikatelská pojišťovna Open – 4. kolo ratingového turnaje, ELO do 2400 (od 15.00).

Motorgas Open – ratingový turnaj, ELO do 2100 (3.kolo od 8.00, 4. kolo od 15.00).

Dostihový spolek Open – ratingový turnaj, ELO do 1700 (3. kolo od 8.00, 4. kolo od 15.00).

(Vše Tipsport arena Pardubice.)

Pardubice Open – 1. kolo na prvních deseti šachovnicích: Láznička (1. nasazený) – Kubík 1:0, Movsesian (Arm., 2.) – Warakomska (Pol.) 1:0, Kononenko (Ukr., 3) – Shevchenko (Ukr.) 1:0, Piorun (Pol., 4.) – Vybíral 1:0, Vorobiov (Rus., 5.) – Ageichenko (Rus.) 1:0, Schlosser (Něm. 6.) – Půlpán (2222 ŠK Polabiny Pardubice) 1:0, Lintchevski (Rus., 7.) – Martin (Něm.) 1:0, Štoček (8.) – Bilchinski (Něm.) 1:0, Burmakin (Rus., 9.) – Feldtmann (Něm.) 1:0, Jakubowski (10.) – Kali (Izr.) 1:0.

2. kolo na prvních deseti šachovnicích: Láznička (1.) – Plischki (Něm.) 1:0, Movsesian (Arm., 2.) – Artzi (Izr.) 0.5:0,5, Kononenko (Ukr., 3) – Málek 0,5:0,5, Piorun (Pol., 4.) – Jasný 0,5:0,5, Vorobiov (Rus., 5.) – Zwardon 1:0, Schlosser (Něm., 6.) – Zanan (Izr.) 0,5:0,5, Lintchevski (Rus., 7.) – M. Červený (Polabiny) 0,5:0,5, Štoček (8.) – Martynov (Rus.) 0,5:0,5, Burmakin (Rus., 9.) – Grinberg (Izr.) 0,5:0,5, Jakubowski (10.) – Oganian (Rus.) 1:0.

Pořadí po 2. kole: 1. Baraeva (Rus., 255.), 2. Skliarov (Ukr., 88.), 3. Láznička (1.), 4. Vorobiov (Rus., 5.), 5. Mozharov (Rus., 11.), 6. Stupak (Běl., 13.), 7. Jakubowski (pol., 10.), 8. Predke (Rus., 15.), 9. Pap (Maď, 16.), 10. Popilski (Izr., 20.) všichni 2 body, …, 39. M. Červený (Polabiny Pardubice, 76.), 44. Movsesian (Arm., 2), 49. Nun (TJ Slavia Hradec Králové, 92.), vš. 1,5 bodu.

Chessbase Open – otevřený turnaj čtyřčlenných družstev mládeže: 1. 2222 ŠK Polabiny, 2. Riga 13. school – 1, 3. Riga 13. school – 2.