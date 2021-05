„Jirkův zápas byl fenomenální. Klobouk dolů, co předvedl. Ukázal, že i zápasníci z České republiky jsou dobří. Motivuje mě to. Rád bych předvedl stejný výkon,“ prohlásil dnes před odletem osmadvacetiletý zápasník z Hradce Králové. V sobotu 22. května vyzve v UFC Apex Centru v Las Vegas o tři roky mladšího Brazilce Rauliana Paivu.

Brazilce nakoukal, ale pojede to svoje

Dvořáka, bojovníka s přezdívkou Undertaker čili Hrobník, čeká v elitní společnosti třetí zápas. První dva loni vyhrál – v březnu skolil v brazilském hlavním městě Brasília domácího Bruno Silvu a v září Američana Jordana Espinosu. Souboj se odehrál v Las Vegas, tedy na stejném místě jako bude ten nadcházející. „Určitě je výhodou, že prostředí tam už znám. Vím, co od toho čekat,“ uvedl Dvořák.

V žebříčku UFC muší váhy se borec, jenž v mládí začínal jako šachista, nachází na desáté pozici, o příčku hůře je na tom Paiva, jeho soupeř. „Brazilce jsme nakoukávali asi v pěti zápasech, vesměs se prezentoval podobně. Víme, co dělá, ale nespoléháme se na to. Jedeme si to svoje,“ řekl k protivníkovi Dvořák, který celkově v MMA drží skvostnou bilanci 15 vítězství v řadě. „Taky vím, že Paiva má rád psy, tak to bude asi hodný člověk, ale šetřit ho kvůli tomu rozhodně nebudu,“ dodal s úsměvem.

Hubnutí: Sedm kilo musí dolů

Dvořák oproti loňsku neletí do Las Vegas, dějiště zápasu, ale zamíří do Los Angeles, kde absolvuje závěrečnou část přípravy. „Jeden z mých trenérů Honza Maršálek tam má zápas v boxu, takže ho doprovodím. Bude to pro něho velký zápas,“ poukázal hradecký bojovník, jehož na cestě doprovází kromě Maršálka další trenér Jakub Kašpar. V dalších dnech dorazí i třetí kouč Patrik Kincl, známý český zápasník MMA welterové váhy.

„Ještě nevím, v jaké klubu se budeme v Los Angeles připravovat, ale půjde o finální část přípravy, hlavně budeme ladit váhu. Do Vegas se přesuneme čtyři dny před zápasem,“ nastínil Dvořák.

Do utkání musí shodit sedm kilogramů. V současnosti má 64 kg, v muší váze se musí vejít do požadovaných 57 kg. „Zhruba pět kilo dám postupně dolů v nejbližších dnech. Těsně před vážením pak zbylé 2,5 kila dostanu dolů vodou a zbytek dojde sám,“ poukázal Dvořák, který si k tomu pořídil i speciální infrasaunu, v níž se potí. „Hlavně se po tom cítím líp, ne jako když vyjdu třeba z klasické sauny.“

Kromě přípravy česká výprava plánuje i další výlety, loni navštívili Grand Canyon, zašli i do pověstného kasina, jak jinak také ve Vegas. „Po Los Angeles se chci podívat, ale nic konkrétního, kam bych chtěl, nemám,“ přiznal Dvořák.

Za výhru 28 tisíc dolarů

V případě vítězství nad Paivou se Dvořák posune do nejlepší desítky a udělá další krok k titulovému zápasu, který je jeho snem. Podobně jako u Procházky, jenž má duel o pás šampiona UFC v polotěžké váze na dosah. „Na deváté místo bych mohl poskočit,“ myslí si Dvořák, jenž za výhru nad Brazilcem vyinkasuje 28 tisíc dolarů. „Každý si ale musí padesát procent z částky odečíst. To mi odejde na náklady, daně či trenéry,“ zdůraznil Dvořák, že MMA není levný sport a zápasníci se musejí otáčet. „Proto děkuji mým partnerům za podporu,“ zdůraznil.

Hradeckého zápasníka trochu mrzí, že i jeho třetí souboj v UFC se bude muset kvůli pandemickým opatřením odehrát bez diváků. „Přiznám se, že mi to trochu vadí, ale nedá se nic dělat. Beru to jako normální věc. Vše se začíná rozvolňovat, a když teď předvedu skvělý zápas, tak šanci bojovat i před diváky určitě dostanu,“ uzavřel.

David šel hodně nahoru, teď může lámat lidi, říká trenér Maršálek



Podle slov trenéra Jana Maršálka udělal zápasník MMA David Dvořák velký posun ve své výkonnosti, a to je v UFC pouze rok. „Myslím si, že David je fantasticky připravený. Vyspěl do úplně jiné formy v postoji. Co se týče práce na nohou, je úplně jinde, než byl dříve. Má neuvěřitelný timing. Kondičně je na tom už dobře, takže jsme se více zaměřili na to, aby byl co nejlepší fighter,“ prohlásil Maršálek. „Jsem z toho nadšený, jak v zápasovém vytížení, které v UFC je, jde hodně nahoru, pořád roste. Zatímco u jiných zápasníků vidím, že vždycky spíš řeší aktuální formu, ale ne dlouhodobý růst,“ dodal.



David Dvořák vyspěl i po mentální stránce. „Když jsme jeli na první zápas, nevěděli jsme, co od toho máme čekat. David zjistil, že může vyhrávat i v UFC, dostal se do pohody a je připraven ty lidi začít lámat,“ poukázal Maršálek.



Ačkoliv se jedná o žebříčkově stejně postavené soupeře (10. A 11. místo), měl by být Dvořák favorit. Ale Brazilec Raulian Paiva může být zrádný: „Sám čekám, jestli nás Paiva něčím překvapí. Zatím si to nedovedu moc dobře představit. Všiml jsem si, že má dobré oko, dokáže předvídat. Ale myslím si, že David má svoji strategii celkově tak dobře propracovanou, že by to na něj mělo být málo. Ale pozor, samozřejmě nechceme nic podcenit. Ono to v MMA nikdy není lehké,“ zdůraznil Maršálek.