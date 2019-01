Hradec Králové, Trutnov – Ženská basketbalová liga o víkendu pokračuje dalšími zápasy v nadstavbových skupinách A1 a A2. Hradecké lvice zkusí dobýt palubovku brněnského Valosunu, což bude nesmírně těžké. To trutnovská Kara má o poznání lehčí úlohu, neboť se představí na půdě papírově slabšího týmu DSK Basketball.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Skupina A1

Sobota 16.30: Valosun Brno (2. místo, 42 body) – Sokol Hradec Králové (4. místo, 40 bodů).

Lvice mají před sebou jasný cíl – zvítězit na Valosunu. „Pro nás je to klíčové utkání, musíme se na něj připravit. Pokud neuspějeme, tak je jasné, že se ze čtvrtého místa již nehneme. Ve zbytku nadstavby bychom pak jen mohly vyhlížet, kdo skončí na pátém místě," má jasno hradecká rozehrávačka Darina Mišurová.

O tom, že Východočešky čeká těžká šichta, není pochyb. Brněnský Valosun totiž nepatří mezi jejich nejoblíbenější soupeře, ba naopak. „Nesedí nám jejich hra. Hrají velice tvrdě pod oběma koši a jejich hra je celkově fyzicky strašně náročná. My se s tím však musíme porvat a neopakovat naše poslední vystoupení u nich (prohra 57:74)," přeje si zkušená hráčka lvic.

Kudy by mohla vést cesta k vítězství? „Jedině přes kolektivní výkon. Hlavně si musíme pohlídat úvod zápasu. Naposledy jsme tam brzy po začátku prohrávaly o dvacet. To se pak nedá s takovým týmem dorazit," ví Mišurová.

Skupina A2

Neděle 13.00: DSK Basketball (5. místo, 26 bodů) – Kara Trutnov (2. místo, 33 bodů).

Také trutnovské basketbalistky za sebou mají vydařený vstup do nadstavbové části. Domácí vysoká výhra nad mladoboleslavskou Slovankou by je měla nejen nastartovat, ale především uklidnit v boji o účast ve vyzařovací části soutěže. Kara je momentálně v tabulce druhá za Strakonicemi. Ztráta je pouhý jeden duel a podkrkonošský kolektiv se netají tím, že by skupinu rád vyhrál.

„Očekávám, že i další zápasy ve skupině A2 budou vyrovnané jako zpočátku duel proti Slovance. My jsme si dali za úkol, že když už se nám nepodařilo postoupit do skupiny A1, chceme přesvědčit fanoušky a lidi, že basket hrát stále umíme," potěšil odhodláním příznivce Kary trutnovský lodivod Jozef Rešetár.

Další duel čeká Trutnov v neděli od 13 hodin. Souboj s DSK Basketball se hraje ve sportovní hale v Nymburce, kde pro letošní sezonu soupeř Kary našel domácí prostředí.