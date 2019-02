Hradec Králové /FOTOGALERIE/ – Pozice jedničky východních Čech se po dlouhých letech mění. Kralování Trutnova končí, ženskému basketbalu v regionu teď vládne Hradec Králové! Lvice už loni obraly rivala z Krkonoš o ligový bronz, v sobotu ho letos už podruhé porazily v derby, tentokrát v 16. kole Ženské ligy vyhrály 77:65.

„Naše nadvláda může trvat rok dva, ale příští sezonu tomu tak být nemusí. Je předčasné dělat nějaké závěry, ale pro tento rok by to platit mělo," přijímá pozici východočeského lídra hradecká trenérka Romana Ptáčková.

A ví proč. Vše spěje k tomu, že v nadstavbové části se oba celky nepotkají. Zatímco lvice si vítězstvím šest kol před koncem základní části prakticky zajistily postup do elitní skupiny A1, Karu čeká boj o postup do play off ve skupině A2.

Hradec Králové – Trutnov 77:65

Parádní atmosféra v hledišti, boj o každý metr palubovky a drama až konce.

Derby opět mělo grády.

„Před utkáním to pro mě nijak výjimečné není, ale když pak vidím tu skvělou atmosféru, tak se zápas stává výjimečným," přiznala po vypjatém duelu Romana Ptáčková.

K výbornému zápasu přispěl i Trutnov, po většinu zápasu se s domácím Sokolem přetahoval o vedení.

„Škoda, že jsme až do konce nevydrželi hrát to, co jsme si předsevzali. A to v posledních třech minutách rozhodlo. Dělali jsme nevynucené chyby a nebyli jsme důslední v zakončování," litoval trutnovský kouč Jozef Rešetár.

Kaře vyšel úvod druhého poločasu, kdy si vypracovala čtyřbodový náskok. Jenže před závěrečnou čtvrtinou už byl stav srovnaný 56:56. Ještě sedm minut před koncem Kara vedla o bod 62:61. Ale v koncovce duelu propadla. Lvice svého soka drtivým závěrem doslova zakously. Poslední desetiminutovku vyhrály 21:9.

„Každé utkání rozhodují detaily. Tentokrát byly klíčem k výhře podkošové souboje. Soupeře jsme se bály, právě co se týká tohoto prostoru, protože Trutnov má výbornou americkou pivotmanku (Johnsonovou – pozn. red.). Ne že bychom ji úplně dobře pokryly, ale spíše jsme využily jejích nedostatků v obraně. Naše pivotmanky přes ní úspěšně chodily," přidala další postřeh trenérka Ptáčková.

Trutnov se dostal do svízelné situace. Každou sezonu má za cíl boj o medaile, ale nyní už ví, že mu postup do elitní šestice asi unikne a postoupit do semifinále bude hodně těžké.

„Rozebereme si v klubu, jak dál pokračovat. Splnit náš předsezonní cíl je nyní náročné, ale nikdy ne nemožné," hlásí bojovně Rešetár.

Fakta – body: Body: Hartigová 19, Stará 17, Kuthanová 13, Rosenbaumová 11, Pochobradská 8, Mišurová 5, Zavázalová 3, Čepelková 1 – Johnsonová 18, Russellová 13, Ovsíková 11, Hindráková 10, Pazderová 7, Muchová 2, Peklová 2, Prokešová 2. Rozhodčí: Kučerová, Heinrich. Trojky: 8:1. Fauly: 18:25. Trestné hody: 19/13 – 13/10. Doskoky: 39:30. Diváků: 520. Čtvrtiny: 21:22, 17:14, 18:20, 21:9.

Další výsledky – 16. kolo: Valosun Brno IMOS Brno 77:70, Strakonice – Slovanka 72:58, Slavia Praha – DSK Basketball 86:58, USK Praha – Karlovy Vary 90:42, SŠMH Brno – VŠ Praha 36:63.

Tabulka:

1. USK Praha 16 16 0 1467:736 32

2. Valosun Brno 16 13 3 1169:1038 29

3. IMOS Brno 16 12 4 1264:1009 28

4. Hradec Králové 16 12 4 1259:1151 28

5. VŠ Praha 16 8 8 1135:1127 24

6. Strakonice 16 8 8 1050:1083 24

7. Slavia Praha 15 8 7 1085:1028 23

8. Trutnov 16 5 11 1144:1185 21

9. Karlovy Vary 16 5 11 949:1202 21

10. Slovanka MB 15 5 10 958:1161 20

11. DSK Basketball 16 3 13 963:1291 19

12. SŠMH Brno 16 0 16 849:1281 16