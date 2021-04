e dobojováno. V pátek skončil další ročník Renomia Ženské basketbalové ligy. Ročník 2020/ 2021 byl specifický tím, že prakticky celý proběhl bez přítomnosti fanoušků v hledištích. Závěrečný zápas se hrál v pražské hale Královka. Třetí finále play off ovládl podle předpokladů hvězdný domácí celek USK, který porazil Hradec Králové hladce 105:66 a navázal na dvě předešlé výhry 101:68 a 100:68.

„Ve finále se nám toho nepovedlo asi úplně tolik, kolik jsme chtěly. Myslely jsme si, že to zvládneme trochu menším rozdílem. Ale přece jen USK Praha je špičkový tým, který je někde úplně jinde. Bylo to těžké. Řekla bych, že jsme se snažily, bojovaly, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Musíme na to zapomenout. Já se chci spíš těšit z té celé povedené sezony,“ pronesla kapitánka Lvic Andrea Klaudová.

Východočešky sice sérii s tuzemským i evropským gigantem prohrály jasně 0:3 na zápasy, ale v jednotlivých utkáních se našly pasáže, kdy se dokázaly věhlasnému a hvězdami nabitému celku minimálně vyrovnat.

„Těžko se hodnotí tyto zápasy, které jsou předem rozhodnuté,“ poznamenala po druhém utkání hradecká pivotka Klára Vojtíková.

„Jsou to rozpolcené pocity. Stříbrná medaile je pro nás úplně nejvíc, to je nám jasné, ale jako trenér prostě vždycky vidím ve hře chyby. Potřebuji chvíli, než to zpracuji, v hlavě mi to šrotuje. Radost zatím není tak obrovská, jak by měla být,“ řekla hned po finále číslo 3 Romana Ptáčková, trenérka Hradce.

„Velmi dobře jsme zahrály domácí utkání, i podle všech statistik kromě střelby za dva body. Tam jsem byla hodně spokojená s hrou, přestože výsledek tak třeba nevypadal. Ve třetím utkání to byl asi nejhorší výkon. Dostaly jsme lekce hlavně v důrazu,“ pokračovala v hodnocení.

Zatímco trenérka i přes obrovský úspěch není úplně spokojená, fanoušci pějí na Lvice pochvalné ódy. „Tohle stříbro by si zasloužilo pozlatit. Každý, kdo sleduje ŽBL, tak ví, jakou hodnotu má druhé místo. Je to excelentní výsledek. Prohrát v sezoně jen šest zápasů, z toho pět s USK, to si zaslouží potlesk vestoje,“ napsal jeden z nich na facebookový profil klubu. „Stříbro s příchutí zlata,“ objevilo se tam také staré známé. „Někdy to je tak, že první má radost a druhý ještě větší,“ trefně glosoval další příznivec hradeckého týmu.

Finále play off Renomia ŽBL

1. zápas: ZVVZ USK Praha – TJ Sokol Hradec Králové 101:68

2. zápas: TJ Sokol Hradec Králové – ZVVZ USK Praha 68:100

3. zápas: ZVVZ USK Praha –TJ Sokol Hradec Králové 105:66

Konečné pořadí Renomia ŽBL 2020/2021

1. ZVVZ USK Praha

2. TJ Sokol Hradec Králové

3. BK Žabiny Brno

4. KP Brno

5. Levhartice Chomutov

6. BK Lokomotiva Trutnov

7. SBŠ Ostrava

8. BLK Slavia Praha

9. Basket Slovanka

10. Chance U19 Strakonice