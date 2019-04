Basketbal: Hradecké „lvice“ chtějí urvat ligový bronz. Byl by to jejich již třetí cenný kov v této sezoně.

Ilustrační fotografie. | Foto: Luboš Lorinc

Zlato z Českého poháru, stříbro ze Středoevropské ligy. To je skvostná vizitka hradeckých basketbalistek v letošní sezoně. V obou případech šlo o Final Four. Tuzemský pohárový triumf slavily v Karlových Varech, druhé místo v CEWL vybojovaly v Brně. Do sbírky skvělých výsledků tak chybí už jen bronz z Ženské basketbalové ligy.