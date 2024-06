Podle webů Livesport a TenisPortal osmadvacetiletá Siniaková nechtěla před Wimbledonem riskovat zhoršení menšího zranění pravé nohy, které utrpěla minulý týden v Berlíně. Londýnský grandslam odstartuje v pondělí.

Východočeské tenistce se přitom na trávě v Německu dařilo. Minulý týden v hlavním městě prohrála až ve čtvrtfinále s pozdější vítězkou Američankou Jessicou Pegulovou (6:7, 6:3, 3:6).

Na svém oblíbeném turnaji v Bad Homburgu, kde loni triumfovala, začala výborně. Postupně porazila Francouzku Claru Burelovou (6:3, 6:7, 6:1) a poté se vypořádala i se světovou patnáctkou Ruskou Liudmilou Samsonovou (6:3, 6:7, 6:3).

Zranění ji bohužel do čtvrtfinálového mače nepustilo, ale pokud se Siniaková dá do pořádku, na nejslavnějším Grandslamu může pomýšlet na solidní výsledek a vylepšení loňského postupu do druhého kola.