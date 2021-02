Věrným přítelem každé pokladní se v poslední době stal dotaz, zda má zákazník slevovou či věrnostní kartu příslušného obchodu. Mnozí jich mají spoustu, jiní o ně nejeví zájem. V čem jsou výhodné a jak ovlivňují chování zákazníků?

Ilustrační foto. | Foto: VLP/ Michal Lapčík

Třeba Eva Polesná z Prahy jich má plnou peněženku. „Mám těch kartiček přes dvacet a věřím, že mi moje nákupy zlevňují. Podle kartiček se rozhoduji, do kterého krámu půjdu nakupovat. A jakmile mohu kartičku získat, hned toho využiju. Člověk nikdy neví, kdy se to bude hodit. I můj pětadvacetiletý syn využívá této nabídky, jenže on to všechno má v mobilu,“ říká.