Praha - V příštích padesáti či sto letech budou přírodní katastrofy stále častější. Počítá s tím už i největší pojišťovací společnost v zemi Česká pojišťovna. V rozhovoru pro Deník to potvrdil její generální ředitel ČP Ivan Vodička.

Generální ředitel České pojišťovny Ivan Vodička | Foto: Deník/Šimánek Vít

Objevily se zprávy, že některé druhy pojištění rozlišují termíny povodeň a záplava a že někteří lidé jsou pojištění proti povodni a druzí proti záplavě. Co je co a rozlišuje mezi tím Česká pojišťovna?

Dobrá otázka. Pojem povodeň popisuje stav, kdy se vzedme hladina řeky a záplava jsou všechny jiné důvody zatopení, například přívalové deště. To, co zažíváme v posledních dnech v Česku, je více záplava. U České pojišťovny v případě občanských pojištění, tedy domácností a staveb, neděláme rozdíl, pojištění kryje obě tato rizika.

Je standardem na českém trhu, že jsou klienti takto kryti z obou stran?

Myslím si, že ano. Větší problém je, že lidé uzavřeli pojistky kdysi dávno a od té doby na ně nesáhli. Hodnota nemovitosti nebo věci v domácnosti roste. Člověk pak může být nepříjemně překvapený, že dostal málo peněz. Když jedete do nějaké vesnice, zjistíte, že většina domů pojistku má, ale když se pak ptáte, na jakou částku jsou pojištěny, tam už začíná být problém. Ne všichni si uvědomují, že od sjednání jejich pojistky hodnota vybavení domácnosti vzrostla třeba na dvojnásobek.

Kolik je zatím nahlášeno škod u klientů České pojišťovny?

Ke konci minulého pracovního týdne nám ohlásilo pojistnou událost 8144 lidí v objemu více než 600 milionů korun. Celkově odhadujeme více než deset tisíc případů, za které zaplatíme v součtu kolem tří čtvrtí miliardy korun.

Ve srovnání s předchozími dvěma povodněmi, jaké byly ty letošní? Jsou horší nebo méně závažné?

Jsou výrazně menšího rozsahu než ty dvě předchozí. V roce 2002 jsme lidem uhradili škody za 9 miliard a v roce 1997 za pět miliard korun.

Na vašich webových stránkách jsou informace o tom, jak se mají postižení povodněmi chovat. Přesto – jsou nějaké principy, jaký typ pojištění vybrat? V oblastech zasažených povodněmi dotyčné asi vůbec nenapadlo, že taková katastrofa přijde.

Když pojišťovna pojišťuje majetek, zohledňuje umístění nemovitosti. Důležité také je správně nastavit hodnotu nemovitosti a jejího vybavení tak, aby odpovídala reálné situaci. Není úplně pravda, že v postižených obcích nikdo nic netušil, mnohými teče potok, navíc některé jsou v záplavových pásmech. Řada lidí to asi za pravděpodobné nepovažovala, ale vzhledem k tomu, jak se mění klima, tak se tyto věci zkrátka stávají stále častěji a už dávno neplatí, že když mám dům na kopci, nemůžu být vyplaven.

Když se teď povodně opakují potřetí v krátkém sledu, je větší zájem o pojištění proti nim?

Na nějaká tvrdá čísla je ještě brzo. Okresy a kraje, kde voda řádila, zvýšený zájem hlásí. Je to také vliv medializace. My ale věříme, že to takový efekt bude mít. Tedy do té doby, než se stane něco jiného a lidé znovu zapomenou. Po povodních v letech 1997 a 2002 došlo jen ke krátkodobému navýšení zájmu o tento druh pojištění a rychle se to zase vrátilo do stavu před povodněmi.

Myslíte si, že rychlý sled povodní změní nějakým způsobem cenu pojištění a změní se i tvář povodňových map?

Dramatické změny bych v souvislosti s aktuálními škodami nečekal. Možná dojde k drobným úpravám v zasažených oblastech, ale že by to mělo ovlivnit výrazně cenu pojištění, to si nemyslím.

Jak jsou na tom s pojištěním Češi v porovnání se zahraničím?

Když se podíváme na neživotní pojištění, pod něž spadají domácnosti a stavby, jsme na tom velmi podobně jako západní Evropa. Problémem je, že si lidé pojišťují majetek na příliš nízkou hodnotu. Naopak v oblasti životního pojištění za západní Evropou výrazně zaostáváme.

Předpokládáte, že z pojištění proti katastrofám se stane trendová záležitost?

Jsme součástí skupiny Generali, která se v současné době zabývá vývojem klimatických změn v souvislosti s pojistným trhem. Všechny indikace bohužel směřují k tomu, že v příštích padesáti či sto letech bude nárůst těchto negativních přírodních jevů markantní. Je tedy mnoho důvodů k tomu, aby tento druh pojištění rostl. Ale hodně záleží na schopnosti pojišťoven, jestli dokáží klientům vysvětlit důležitost těchto produktů. Je mi trochu líto, že pojišťovny se v poslední době soustřeďují hlavně na boj o klienta a jeho povinné ručení, přitom si myslím, že lidem by spíš pomohlo pochopit právě ta rizika, která mohou je a jejich majetek životně ovlivnit.

Chystáte už nějaké speciální nabídky pojištění proti těmto katastrofickým jevům?

Zatím jsme ve stádiu obecných úvah. Nemohu říci, že bychom již teď měli specifické produkty, kterými bychom očekávané zhoršení klimatické situace dokázali podchytit. Ale připravujeme se na to.

Kromě povodní je tu ale i další problém, neméně závažný, a tím je ekonomická krize. Jak se dotkla pojistného trhu? Pojišťují se lidé více, nebo naopak méně?

Tuto otázku je potřeba rozfázovat podle času. Ekonomická krize začala finanční krizí v posledním kvartále loňského roku. Ta se pojišťoven dotkla především v oblasti investic. Potom nastalo to, že v prvním čtvrtletí letošního roku poklesly prodeje aut. S tím se svezlo i havarijní pojištění a povinné ručení. Další negativní vliv měla krize na životní pojištění, a to zejména na jeho stornovost. Někteří lidé potřebovali hotovost, a tak z pojistek vybrali peníze předčasně, i za cenu finanční ztráty. Jak to bude vypadat dál, závisí na vývoji nezaměstnanosti. Teď s napětím očekáváme čísla z druhého čtvrtletí. Byť máme určité teorie, kam by se mohl pojistný trh ubírat dál, určitě nechceme předbíhat událostem.

Je podle vás krize i příležitostí pro pojistný trh? Objevují se nové typy pojištění, například konkrétně Česká pojišťovna nabízí pojištění složenek…

Ano. Nabízíme produkty, které jsou nějakým způsobem spjaté se ztrátou zaměstnání a nemožností něco platit. Jsou to složenky, hypotéky, storna zájezdů. To, co je možná ještě zajímavější, je životní pojištění. Lidé hledají příležitost, jak bezpečně investovat. Vyhledávané jsou třeba produkty s garantovanými výnosy. My jsme tuto oblast včas podchytili a vyplatilo se nám to.

Jak velký zájem je o zmiňované pojištění, které je spjaté se ztrátou zaměstnání?

Poměrně velký. Nemohu ale říci, že bychom na tom nějak výrazně vydělávali. Je to spíše doplňkový produkt. Ale zájem je, to mohu potvrdit.

V tisku byla Česká pojišťovna zařazena mezi takzvané přátelské společnosti. Tedy, že líbivými produkty, viz. pojištění složenek, se snaží přilákat nové klienty v době krize. Souhlasíte s touto nálepkou?

Já bych měl samozřejmě velmi rád image přátelské společnosti. Chováme se jako společnost, která má určitou sociální zodpovědnost, ale že bych mezi to zařadil pojištění složenek, to asi ne. Myslím si, že těmito produkty reagujeme na požadavky trhu. Nejedná se o charitativní činnost, i když i tu děláme. Chceme být spolehlivou společností, která je důvěryhodná, stabilní a je vždy schopná dostát svým závazkům.

Když jsme se bavili o doplňkovém pojištění, připravuje Česká pojišťovna v této oblasti něco nového, něco zásadnějšího?

Že bychom chystali nějaký převratný krok měnící trh, to bych asi neřekl. Upřímně, my si myslíme, že krize na pojišťovnictví dopadá s určitým zpožděním. Odráží produkci domácí ekonomiky, vývoj nezaměstnanosti či příjmy domácností. Zásadní rok, kdy opravdu uvidíme nějaké efekty, bude ten příští. Domnívám se, že je ještě příliš brzy s určitostí říci, co se může všechno stát. Nevíme, kam nás krize zavede. Co se týče rozšíření a úprav naší produktové nabídky, tak to chystáme v průběhu podzimu.

Lidé jsou v době krize obecně spořivější, jak se tato šetrnost odráží v pojištění se spořením, které bylo dříve hojně využíváno? Nezaznamenává třeba odliv klientů?

Životní pojištění se prodává přibližně na podobné úrovni jako vloni. Trochu se změnila struktura, lidé se více přiklánějí ke garantovaným produktům s jistým výnosem, jak jsem ostatně již naznačil. Naopak určitý pokles zájmu pozorujeme u investičních životních pojištění. Zase ale napjatě očekáváme čísla za druhé čtvrtletí, protože informace, které máme od ostatních pojišťoven, jsou všelijaké. Je pravdou, že lidé se stále více přiklánějí k větší likviditě naspořených prostředků, což v této době pomáhá spíše bankám.

Na začátku roku Česká kancelář pojistitelů začala obesílat majitele motorových vozidel, kteří nemají povinné ručení. Vyzývala je, aby zaplatili ne zrovna malé poplatky do takzvaného garančního fondu. Podepsala se tato kampaň na množství povinných ručení poskytovaných Českou pojišťovnou?

Efekt kampaně je znatelný, a to pro všechny pojišťovny. Zmenšil se výrazně počet nepojištěných vozidel z 245 tisíc na konci roku 2008 na 60 tisíc po pěti měsících trvání kampaně kanceláře pojistitelů. A to jak z toho důvodu, že z centrálního registru lidé odhlásili již neexistující vozidla, nebo auta pojistili.

Pokud se nemýlím, Česká pojišťovna při určování ceny povinného ručení užívá takzvané segmentace. Cena se odvíjí jak od obsahu motoru, tak od věku řidiče či místa, kde je vozidlo zaregistrované. Osvědčil se tento způsob?

Je to běžná praxe na většině vyspělých trhů. Samozřejmě ale způsob segmentace časem vyspívá a zdokonaluje se.

Když se tento způsob zaváděl, někteří moji kolegové zdvíhali varovný prst s tím, že se tento systém dá obejít. Například, že si dotyčný zaregistruje vozidlo někde na vesnici, kde to bude mít levnější, a přitom bude jezdit v nejdražší Praze.

Toto nelze vyloučit. O zneužívání víme, ale takových případů je velmi málo, zejména kvůli komplikacím a rizikům s tím spojeným. Je třeba ale říci, že nejdůležitějším vstupem pro určení ceny u nás není to, kde řidič jezdí, ale jak bezpečně jezdí. Pokud jezdí bez nehod, může mít povinné ručení třeba o polovinu levnější. Ve zvýhodňování dobrých řidičů budeme pokračovat i nadále.