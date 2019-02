České dráhy umožní velké části zákazníků vrátit peníze za jejich slevové průkazky, které se jim už od 1. září kvůli nově zavedeným slevám moc nevyplatí.

České dráhy (ČD) zveřejnily podmínky, za jakých budou po 1. září vracet části peněz za slevové aplikace, především za In Karty. Opatření se týká hlavně studentů a osob nad 65 let.

Poměrná část

Dráhy počítají s tím, že peníze budou vracet poměrnou částí: podle toho, kolik ještě zbývá do původně zaplaceného období. Jinými slovy, pokud si někdo zaplatil 1. ledna IN 50 pro důchodce na celý rok, dostane 1. září vratku 183 korun, pokud se už rozhodne kartu dál nepoužívat.

Cestování pro něj bude totiž od září levnější bez tohoto průkazu, automaticky obdrží slevu 75 procent. Majitelé slevových karet a aplikací mají čas požádat o vrácení části peněz do dubna příštího roku.

„Návratek bude poměrná část, rozhodné datum bude vždy 1. září. V případě IN Senior lze požádat také o návratku, ale protože se jedná o síťovou jízdenku s dalšími výhodami, například slevou v první třídě, bude rozhodné datum žádosti o návratku,“ vysvětluje mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Proto by podle něj měli senioři požádat o návratek nejlépe 1. září nebo co nejdříve, aby získali co největší podíl ze zaplacené částky. „Pokud ho tedy nebudou chtít používat i nadále, protože i přes zavedení slevy 75 procent poskytuje určité výhody svému držiteli,“ podotýká Šťáhlavský.

Do Ostravy za 40 Kč

České dráhy ale nechtějí uvést, na kolik očekávají, že je vracení peněz za slevové aplikace vyjde, údaje považují za obchodní tajemství.

Někteří dopravci, například RegioJet, už ve svém rezervačním systému uvolnili do prodeje jízdenky na období po 1. září pro skupiny, které budou mít nárok na slevu. Slevy ukazují, jak levné cestování lidé budou mít, například jízdenky mezi Ostravou a Prahou vyjdou cestující s nárokem na slevu i na méně než 40 korun.

České dráhy prodej těchto jízdenek zahájí až 1. září. „Do 31. 8. 2018 se vystavují a kontrolují doklady podle stále platných tarifů,“ dodal Štáhlavský.

Nárok na slevu je možné prokázat různými způsoby podle věku, například do 18 let jakýmkoliv státním dokladem nebo dokladem dopravce, ve věku 18 až 26 let pak průkazem ISIC nebo studentským průkazem.