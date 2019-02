Východní Čechy - Deník přináší další díl pravidelného seriálu Ekonomická školička Deníku. Tentokrát se zabývá tématem, co je to arbitráž.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Co říká odborný slovník?

Je to vstup nezávislé a nezaujaté třetí strany do pracovního (majetkového) sporu, učiněný na žádost stran v rozepři. Tento rozhodčí orgán navrhne způsob řešení sporu, který je pak pro obě strany závazný. Je to mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního procesu při řešení sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody.

Vysvětlení pro děti

Asi to zná každý. Když se dva lidé začnou o něco přít, zdá se, že taková hádka nikdy neskončí. Jistě byste někdy takový spor nejraději rozsekli a řekli jednomu z nich, že má a druhému že nemá pravdu, aby už hádka skončila. A v takovém případě byste vlastně provedli arbitráž. Jenže byste problém asi viděli tak trochu ze svého pohledu, a to byste nemuseli být nestranní. Osobám, které provádějí arbitráž, se říká rozhodci nebo arbitři. Na nich se obvykle obě strany předem dohodnou a obracejí se na ně, aby jejich spor rozsoudili.

Není to ale opravdový soud, protože rozhodce nikoho nesoudí jako soudce. Většinou by se měl snažit strany dovést k rozumnému řešení a nejlépe, aby s ním souhlasily. Pokud má jeho rozhodnutí všechny náležitosti, nemůže se pak jedna ze stran proti němu už k civilnímu soudu odvolat. Spory, ve kterých arbitr rozhoduje, bývají často mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, mohou to být i nejrůznější spory o majetek. Existují ale také zákonem stanovené rozhodčí soudy a existuje i mezinárodní arbitráž v mezinárodním soukromém právu. Tak třeba Česká republika uzavřela s mnoha státy dohody o podpoře a ochraně investic. V poslední době ale některé vypovídá, protože řadu mezinárodních arbitráží prohrála.

ANKETA: Co je to arbitráž?

Anna Špreňarová, 8 let, Broumov

Arbitráž? Tak to vůbec nevím. Nikdy jsem takové slovo neslyšela – nemá to něco společného s počítači?



Michaela Krčmová, 12 let, Hradec Králové

Arbitráž může být smlouva mezi firmami. Když mají ty firmy spor, musí je někdo rozsoudit. Je to soud.



Jiřík Odrobiňák, 5 let, Malé Svatoňovice

Arbitráž? To je asi nějaká stráž, anebo tam prodávají starožitnosti.



Jakub Kořínek, 10 let, Jičín

Tohle slovo jsem už někdy slyšel od svého dědy, ale co to znamená, to vůbec nevím.



Sabina Fejlová, 16 let, Třebosice

Netuším, co by to mohlo být. Asi zase nějaký podvod nebo něco takového.