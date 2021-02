Naprostá většina podnikatelů dostane maximální částku 10 tisíc korun. „Maximální částka, o kterou mohli živnostníci žádat, byla 10 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že jsme finanční prostředky nakonec navýšili o půl milionu korun, můžeme nyní vyplatit maximální částku téměř všem žadatelům.

Kromě tohoto kroku mohou podnikatelé ocenit také rychlost administrování. Od zahájení přijímání žádostí neuběhnou ani dva měsíce a podpora již bude na cestě k firmám,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Vyplácení by mělo být zahájeno v březnu. Dalších 480 tisíc korun by mohlo být rozděleno mezi celkem 13 hoteliérů. Každý z nich mohl požádat maximálně o 30 tisíc.

„S ohledem na to, že dorazilo pouze 13 žádostí a žádná z nich nemusela být vyloučena, jsme se rozhodli podmínky upravit a poskytnout hotelům ještě více finančních prostředků,“ říká náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky Monika Štayrová (ANO). Výše příspěvku by tedy nově mohla být dle doporučení komise určena podle počtu lůžek v hotelech – do 29 lůžek by měl hotel získat příspěvek 30 tisíc, od 30 do 49 lůžek 40 tisíc a od 50 lůžek by měl příspěvek být ve výši 50 tisíc korun. Tento návrh změny původního parametru programu již projednala rada města, v pondělí se jím budou zabývat také hradečtí zastupitelé.