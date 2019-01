Praha, Hradec Králové - Skvělého výsledku dosáhla mezi živnostníky zástupkyně královéhradeckého byznysu Lucie Ernestová, která skončila na třetím místě.

Lucie Ernestová. | Foto: archiv organizátorů

Dlouholetá tradice, zkušenost, flexibilita, služby na klíč a environmentální filosofie, která prostupuje celou firmou. V neposlední řadě výroba elektroniky, která putuje do celého světa. To vše představuje společnost HOKAMI CZ, vítěz jedenáctého ročníku soutěže Vodafone Firma roku 2016. Mezi živnostníky odbornou porotu nejvíce zaujal šperkař David Lomos, který patří mezi elitu svého řemesla a svým přístupem je naprosto unikátním příkladem zakázkové výroby šperků. Slavnostní vyhlášení výsledků prestižních podnikatelských soutěží proběhlo v prosinci na pražském Žofíně.

Třetím nejlepším živnostníkem se stala Lucie Ernestová, která vymýšlí a vyrábí hry nejen pro děti, ale také pro dospělé. Kouzlo jejích her se skrývá v jednoduchosti, ale zároveň poskytují i edukativní rozměr. V dnešní uspěchané době se hraní upozaďuje a rodiče při zábavě pro své děti často sahají po telefonu či tabletu. Ernestová bojuje i proti tomuto fenoménu a má radu také pro ty, kteří si unaveni každodenním shonem hrát zapomněli. „Pokud vás hraní nebaví, vymyslete si vlastní. Protože ne každý si rád hraje, jiný rád vymýšlí a je dobré si najít, jaký z těchto dvou typů jste vy. Hlavně vás to musí bavit. Je to jako se vším. Přeci nebudu dělat něco, z čeho tu elementární radost nemám," dodala bronzová živnostnice.

Vodafone Firma roku 2016

1. místo HOKAMI CZ, s.r.o. - výroba elektroniky (Liberec)

2. místo Beznoska, s.r.o. - výroba a prodej kloubních náhrad pro lidské a psí pacienty (Kladno)

3. místo KUFI INT, s.r.o - výroba komponentů a elektroniky (Plzeň)

Česká spořitelna Živnostník roku 2016

1. místo David Lomos - zakázková výroba šperků (Roztoky)

2. místo Magdalena Válková - nealkoholické nápoje a vinařství, regionální turistika (Strážovice)

3. místo Lucie Ernestová - grafické studio - tvorba her a dárků pro každou příležitost (Hradec Králové)

Vodafone Odpovědná firma roku 2016

1. místo Koyo bearings Česká republika, s.r.o. (výroba jehličkových a válečkových ložisek a výrobu kladek pro automobilový průmysl, strojírenství a poprodejní sektor - Olomouc)

Česká spořitelna Startup roku 2016

1. místo Neuron soundware ltd. (využívání neuronové sítě - analýza zvuků - Londýn)

České podnikatelské stříbro 2016

1. místo KOH-I-NOOR HARDTMUTH (producent a distributor uměleckých, školních a kancelářských potřeb - České Budějovice)

(V roce 2015 se firmou roku stala vizovická KOMA MODULAR. Nejlepší živnostnicí byla loni vyhlášena Rehana Ježková, která vyrábí oblečení pro rodiče, kteří nosí své děti na těle.)

Jakub Splavec