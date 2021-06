Vedle zázemí pro již zavedené kulturní akce by na hradeckém letišti nově měla vzniknout i sportoviště, family park a další atrakce pro veřejnost či soukromé firmy.

„Je to nebroušený klenot na okraji Hradce a my jej chceme obrousit a zasadit do královské koruny věnného města českých královen,“ říká k projektu, jež má do za cíl napumpovat do areálu v následujících letech stovky milionů korun, šéf Ameby Michal Thomes. Jeho postava není nikterak neznámá. Právě on do Hradce v roce 2007 přesunul z Českého Brodu již zaběhnutý festival Rock for People. „Tento festival je pro areál stěžejní, ale chceme také, aby byl tento prostor smysluplně využíván i celoročně,“ dodává muž, který si příklady, jak letiště oživit, bere i z podobných lokalit v celé Evropě.

Například z proslulého maďarského Szigetu či Ferropolisu v Lipsku. „Naší vizí je oživit nejen plochy, ale i zdejší letadlové úly,“ doplnil Michal Thomes a vyjmenoval, co by v horizontu několika let mělo na území letiště vzniknout. Kromě sportovišť, například pro beachvolejbal, má Ameba v plánu zde vybudovat venkovní posilovnu, běžecký okruh, pumptrackovou dráhu či ledové kluziště. Možnost je i zbudování testovacího okruhu pro elektromobily.

„Pokud bude zima, jaká byla letos, tak je tu možnost i běžkařský okruh,“ uvedl Michal Thomes. Ten má již v příštím roce plán opravit jeden ze zdejších zchátralých hangárů, jež by měl do budoucna sloužit nejen pro festival Rock for People, ale má být místem i pro konference, módní přehlídky či netradiční svatby.

Ekologicky soběstačným

V celé své vizi pak Thomes klade velký důraz na ekologii. „Chceme, aby už v roce 2030 byl celý areál energeticky soběstačný a fungoval na principu cirkulární ekonomiky. Jednou z možností je například i vybudování parkovacích stání, kdy by přístřešky pro auta sloužily jako solární panely: „Zkrátka chceme, alby letiště byli ohleduplné k planetě.“

Při financování svého snu počítá Michal Thomes i s chystanými státními programy obnovy po epidemii covidu. „Vím, že máme před sebou velký kus práce i zodpovědnosti. V současné době mapujeme, jak vše ozdrojovat a dotáhnout ke kýženému cíli. Do pěti let počítáme s tím, že do areálu nainvestujeme desítky milionů korun. Do deseti let pak stovky milionů,“ dodal Michal Thomes.

Jeho vize se líbí i vedení Hradce Králové. „Záměr vybudovat v části areálu letiště multifunkční areál, který nabídne kulturní, sportovní a společenské vyžití, rozhodně vítáme. Společnost Ameba Production pana Thomese je dlouhodobým seriózním nájemcem a partnerem města v kulturní oblasti. Jedná se navíc o projekt, který má mezinárodní přesah, což by mohlo znamenat vzestup cestovního ruchu i ekonomiky ve městě. Areál by také mohl nabídnout spoustu nových pracovních možností pro hradecké občany. Celý záměr a vizi pan Thomes již představil i zástupcům přilehlých komisí místních samospráv a okolních obcí, kteří neměli k plánům rozvoje této části letiště připomínky a ocenili jeho velmi korektní přístup,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Celý projekt je podle něj v souladu s územním plánem města. Nečeká tak žádné větší komplikace.

Letiště na kraji města



Historie létání v Hradci Králové se datuje více než 100 let do minulosti, kdy zde profesor Jakub Hron testoval balónové létání. V roce 1926 byla založena Masarykova letecká liga. V pozdější době se letiště rozvíjelo především vrámci vojensko-civilní aktivity, během které bylo letiště Hradec Králové zmodernizováno a bylo rozšířeno letištní zázemí. Zpevněnou přistávací plochu letiště získalo až za dob německé okupace, kdy letiště sloužilo pro výcvik německé Luftwafe. Další modernizace se uskutečnila v 50. letech 20. století. Dnes se aeroport využívá převážně pro soukromé lety.