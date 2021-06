Kraj aktuálně staví čtyři zařízení, kterými navýší kapacity pro seniory o 206 lůžek. „Zároveň pracujeme na projektech, které rozšíří pobytové služby i v oblasti péče o klienty se zdravotním postižením. Celkem v následujících letech plánujeme investice ve výši 2,3 miliardy korun,“ říká náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová (Východočeši).

Příští rok by se měl otevřít nový domov důchodců v Žacléři, který bude sloužit jako posílení Domova důchodců v Lamperticích. Jeho stavba začala v září a zázemí pro 52 klientů má ulevit například příbuzným, kteří se starají o své blízké. Nabídne totiž i odlehčovací službu. „Umožní lidem, kteří se starají o své příbuzné doma, umístit na krátkou dobu jejich rodinného příslušníka do domova důchodců například v době dovolené,“ řekl vloni Deníku ředitel Domova v Lamperticích Viktor Selinger. Dalšími projekty, které kraj připravuje v oblasti infrastruktury pro seniory je například modernizace a rozšíření domovů v Hradci Králové, Vrchlabí, České Skalici nebo zmiňovaných Lamperticích. Kromě pobytových služeb kraj usiluje o rozvoj terénních a ambulantních služeb. Královéhradecký kraj má v celorepublikovém srovnání nejstarší populaci, nejvyšší podíl seniorů a také nejvyšší průměrný věk 43,3 roku.

Zlepší se i péče o osoby se zdravotním postižením

Kromě navýšení kapacity v domovech pro seniory plánuje kraj investovat i do služeb pro zdravotně handicapované. V minulém roce kraj zahájil výstavbu dvou chráněných domů v Třebechovicích pod Orebem s 12 lůžky. V Kostelci nad Orlicí pak připravuje šestilůžkový dům chráněného bydlení. Do nich se přesunou klienti Ústavu sociální péče v Kvasinách, který brzy ukončí svou činnost. Další klienti z Kvasin se přestěhují do Nového Města nad Metují a Jaroměře, jejichž zařízení budou disponovat 18 lůžky.

V druhé polovině letošního roku začne také stavba domova pro 18 osob se zdravotním postižením v hradecké Roudničce. V příštích šesti letech pak má v Hradci vzniknout nové chráněné bydlení. Kraj podpoří také péči o zdravotně postižené na Jičínsku. Před uzavřením Domova sociálních služeb v Chotělicích připraví menší chráněná bydlení v Jičíně, Nové Pace a Hořicích o kapacitě celkem 54 lůžek.

Šest lůžek chráněného bydlení má vzniknout také v Náchodě. „Intenzivně také připravujeme vznik komunitního domova se zvláštním režimem v Rokytnici v Orlických horách, kde vznikne 12 lůžek pro klienty vyžadující intenzivní podporu třetích osob,“ doplňuje Berdychová.

Tereza Vaňková