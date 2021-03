Nepokračoval tak razantní nárůst roku 2019, kdy těžba kvůli masivnímu šíření kůrovce vzrostla meziročně o 30 procent na 13,9 milionu metrů krychlových. Letos LČR plánují mírné snížení těžby na 14,07 milionu metrů krychlových. ČTK to dnes řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Podniku patří téměř polovina lesů v zemi a jeho prioritou je zvládnutí kůrovcové kalamity.

Těžba dřeva ve státních lesích začala významně růst s příchodem kůrovcové kalamity od roku 2018. V letech bez kůrovcové kalamity byla těžba u Lesů ČR kolem osmi milionů metrů krychlových.

Těžba kůrovcového dřeva loni klesla asi o dvě procenta na 9,58 milionu metrů krychlových. "Loňský rok byl chladnější a deštivější, což lesům určitě prospělo. Stromy ale jsou dlouhodobě stresované několikaletým suchem, takže kalamita pokračuje," uvedla Jouklová. Nejvíce nyní chřadnou lesy na Vysočině a dále v Jihomoravském, Jihočeském, Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji.

Likvidaci kalamity podle LČR přinese pokračování těžby napadeného dříví ve spojení s vlhčím počasím. "Kůrovec se šíří všemi lesy, bez ohledu na vlastnictví, což má na vývoj a zvládnutí kalamity značný vliv. Snad máme nejhorší za sebou, ale závisí to do značné míry na rychlém zpracování napadeného dříví všemi vlastníky a i na počasí v letošním roce," uvedla mluvčí.

Těžby dřeva ve státních lesích loni klesly na celé Moravě, mírně na Vysočině, v Jihočeském kraji a Královéhradeckém kraji. Naopak rostly zejména v Ústeckém a v Libereckém kraji a také v Karlovarském a Plzeňském, Středočeském a Pardubickém kraji. Největší kůrovcové těžby v objemu 2,28 milionu metrů krychlových byly loni na Vysočině. Přes milion metrů krychlových se vytěžilo v Jihomoravském a v Jihočeském kraji.

Těžbu vlastními kapacitami Lesy ČR loni znásobily na 800.000 metrů krychlových z 261.000 metrů krychlových. Hlavní část těžeb nadále pro LČR dělaly soukromé lesnické firmy.

Kromě těžby dřeva napadeného kůrovcem se ve státních lesích vytěžilo i dva miliony metrů krychlových dřeva poškozeného větrem. Podíl nahodilých těžeb z kůrovce a větrných kalamit na těžbách tak loni dosáhl 80 procent.

Výsledky hospodaření loňského roku podnik zatím nezveřejnil. Na konci loňského roku uvedl, že by měl mít zisk na úrovni 70 milionů korun. Dostat výsledek do plusu podniku mají pomoci státní příspěvky. Bez nich podnik původně očekával zhruba dvoumiliardovou ztrátu. Předloni se hospodaření podniku propadlo do ztráty 790 milionů korun.

Podle odhadu odborníků z think tanku Czech forest dosáhly loni v ČR škody způsobené nízkou výkupní cenou kůrovcového dříví a předčasnou těžbou porostů 44 miliard Kč. Kůrovec podle nich loni v zemi napadl 35 až 40 milionů metrů krychlových dřeva.

Těžba v lesích státního podniku Lesy České republiky (LČR) v milionech metrů krychlových v letech 2017 až 2020: