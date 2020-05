Pro náchodský pivovar Primátor jde o restart, i když v pivovaru se život zcela nezastavil a pivo, byť v redukovaném objemu, se vařilo dál. Coby stabilní zaměstnavatel své lidi nepropouštěl a ani se k tomu nechystá. Více se o podpoře hospodských a aktuálním dění v pivovaru rozhovořil jeho ředitel Petr Kaluža.

Uzavření hospod přišlo den ze dne. Co zásoby piva, které hospodští měli?

Nejlepší pivo je čerstvé pivo, za tím si stojím. Proto jsme ho zdarma hospodským vyměnili. I přesto, že se pivo v sudech nezkazilo, nechceme jít cestou umělého prodlužování doby spotřeby. Nic jiného než výměna pro nás nepřipadalo v úvahu.

Takže provozovatelé hospod o nic nepřišli?

Ne. Žádný hospodský přece nenadchne hosty starým pivem. Pivo je potravina a musí být čerstvé. Náš důraz na kvalitu je prvořadý. Sice nás to bude stát relativně dost peněz, ale z toho neslevíme. Uměle trvanlivost prodlužovat nelze.

Změnila něco na vaší podpoře hospod koronavirová krize?

Původně jsme měli na jaro připravený nový program na podporu našich hospodských. Spustit jsme jej chtěli 1. dubna, ale zasáhl koronavirus. Proto jsme pružně přeorganizovali jeho podobu. A tak jsme například nechali ušít roušky, které jsme rozvezli našim zákazníkům, poskytli jsme jim zdarma dezinfekci. Zapojili jsme se také do kampaně Zachraň hospodu. Podpora hospod je cesta, ze které nechceme uhnout.

Pokud byla hospoda nebo restaurace skutečně zavřená a neprodávalo se například ani přes okénko, asi bylo nutné před znovuspuštěním píp soustavu trubek vyčistit?

Jakmile se hospody v březnu zavřely, tak jsme je začali objíždět a vše jsme zakonzervovali. Vysanitovali pivní vedení, pečlivě vyčistili výčepní kohouty, dali vše do stavu, kdy jen stačí narazit sud a začít čepovat. V tomto směru, myslím, nebyl žádný problém.

Vrátil se již pivovar k původní produkci?

Po jistém utlumení výroby, kdy jsme ale měli dostatečné zásoby piva ve sklepě, už vaříme víc. Vaříme pivo již na červenec, kdy očekáváme zvýšení zájmu a znovunastartování trhu.

Museli jste pivo ze svých zásob likvidovat?

Nemuseli. Nedržíme nadměrné skladové zásoby sudů, aby pivo nestárlo již u nás. Pružným řízením jsme pivo dodali na exportní trhy, které byly ještě otevřeny.

Ekonomické ztráty ale zřejmě budou…

Někteří lidé prezentují názor, že se spotřeba překlopila od sudového do spotřeby lahvového piva. Ale tak to není. Propad prodeje sudového piva nelze nahradit lahvemi. Ekonomicky tento rok pro nás nebude dobrý. Nutí nás o to více přemýšlet, kam peníze vložit. Rozhodně ale nechceme propouštět zaměstnance. Navíc když trh padl, není na místě bezhlavě šetřit. Naopak - je to příležitost hledat, kam investovat.

Pandemie změnila veškeré plány - začala se řešit dezinfekce, roušky, propad prodeje piva. Je vůbec prostor pro nové projekty?

Říká se, že firma, která neinovuje, umírá. Ano, teď a tady žádné nové pivo na trh neuvedeme, ale máme rozpracováno několik nových projektů. Na další nové pivo se mohou naši fandové těšit už na podzim.

Jaké bude?

Tak kromě toho, že i letos se chystáme na Špringla, speciál vařený z čerstvého zeleného chmele, chceme do sortimentu uvést nové svrchně kvašené pivo.

Nezastavily se investice?

Rozhodně ne. Naopak. Zhruba 10 milionů letos investujeme do rekonstrukce stáčírny sudů. V tuto chvíli je již položena nová podlaha, začalo se na ní pracovat týden po Velikonocích. Hodinový výkon linky jsme zdvojnásobili na 120 sudů nákupem nového plniče a na podzim budeme instalovat automatickou paletizaci. Jedná se o robotickou ruku, díky níž odpadne fyzická namáhavá práce.

Co znamenal nečekaný a náhlý vpád pandemie pro vás osobně?

Byl to vhodný okamžik k zastavení se a rozhlédnutí. Přehodnotil jsem některé své priority, lépe pracuji s vlastním časem. Snažím se hledat nové příležitosti tam, kde bych o tom předtím neuvažoval. Trávím více času s rodinou. A už se nemůžu dočkat, až půjdeme do restaurace na dobrý oběd a dáme si čepované pivo.

Jiří Řezník