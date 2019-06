„Naše nezisková organizace Návraty 2017 ve Vlčkovicích v Podkrkonoší nedaleko Dvora Králové, nabízí starším lidem možnost trávit svůj čas setkáváním u koní. Přejeme si, aby i senioři mohli aktivně trávit volno a třeba právě u nás u koní se potkali s novými přáteli,“ popisuje činnost Jitka Černá předsedkyně z neziskové organizace Návraty 2017 z.s.

„Program Tesco ´Vy rozhodujete, my pomáháme´ kombinuje získání finanční pomoci s prezentací projektu mezi lidmi přímo v našem regionu. Navíc je to tak trošku napínavá hra, sledovat přibývání žetonků nás prostě baví, je to příjemná zpětná vazba od veřejnosti. Případnou výhru vložíme do dalších úprav zázemí pro setkávání lidí a koní. Právě teď dokončujeme výstavbu obytné buňky, takže budeme pokračovat jejím vybavením a také chceme před buňku přidat zastřešení pro venkovní sezení,“ dodala Jitka Černá z organizace Návraty 2017 z.s.

Projekt Stárnout společně pomáhá lidem i koním. Na jedné straně jsou tu staří lidé, kteří se samozřejmě necítí dobře v prostředí sportovních jízdáren nebo turistických stájí, přitom ke koním mají krásný vztah a rádi by i přes svůj věk ještě na koni jezdili.

Na straně druhé jsou tu staré koně, kteří vzhledem k věku přišli o své pracovní využití. Nejsou nemocní ani nemohoucí, jsou jen starší. Lidé i koně. Jejich život může mít velký smysl, můžou být ještě moc užiteční – někomu, a třeba i sobě navzájem.