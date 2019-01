Východní Čechy - Ve většině východočeských měst byla letos poslední možnost v bytech s historickými nájemními dekrety jednostranně zvýšit činže.

Září je pro nájemníky prokletý měsíc. Tak, jako každý rok, začínají v poštovních schránkách přistávat nové výměry nájemného na příští rok.



Například v Hradci Králové, na bydlení nejdražším městě ve východních Čechách a jednom z nejdražších v celé republice, magistrát zvyšuje regulované nájemné od ledna opět zhruba o 20 procent.



„Nárůst cen v městských bytech byl schválen v rozmezí 18,2 - 23,8 procenta, podle kvality a polohy bytu. Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného musí pronajímatel doručit nájemci vždy písemně, v našem případě s ohledem na lhůty do konce září,“ řekl mluvčí magistrátu Václav Svoboda.



Například za klasický byt v centru města nájemníci od ledna zaplatí až 78 korun za metr čtvereční. Nárůst cen za tytéž byty na periférii města bude ještě výraznější – místo nynějších 65 korun budou nájemníci platit až 77 korun za metr. U městských bytů se sníženou kvalitou je zdražení rovněž nejvýraznější vně centra města.



Hradec přitom letos zdražovat nemusel, podobně jako většina velkých měst od zhruba 100 tisíc obyvatel má odklad deregulace nájemného až do roku 2013. To se týká i Pardubic, které ostatně ke zvýšení činží letos nesáhly.



Nepřistoupily k němu ov〜šem i další radnice ve východních Čechách, kde však státem kontrolovaná deregulace nájemného skončila skokovým zdražením letos v lednu. Od příštího roku mohou tyto radnice stejně jako soukromí majitelé bytů zvyšovat činže maximálně o inflaci; pokud ovšem takovou inflační doložku mají zahrnutou v nájemních smlouvách.



Když by chtěly nájmy zdražit výrazněji, museli by s tím nájemníci souhlasit. A teď, měsíc před volbami, si radnice nechtějí voliče v žádném případě rozhněvat.



„Činže zvýšíme jen o inflaci, jak máme zakomponováno ve smlouvách s nájemníky. Nic víc. Proces deregulace nájemného, tedy jeho jednostranného zvyšování, skončí jako v drtivé většině měst v republice s výjimkou těch největších k poslednímu prosinci,“ řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.



Pouze o inflaci, která je letos navíc naprosto minimální, zdraží činže ve svých bytech i radnice v Chrudimi, Svitavách a dalších městech. V přepočtu na metr čtvereční bytu tak půjde skutečně jen o haléřové položky.

Nájemník už nemusí s růstem činže souhlasit



Chuť zdražovat činže letos nemají ani soukromí majitelé bytů.



Vedle faktu, že možnost jednostranně zvyšovat nájmy podle státem daných koeficientů deregulace prakticky skončila (kromě Hradce a Pardubic) a s novými výměry by museli nájemníci souhlasit, je důvodem také nízká poptávka po bytech. A naopak jejich velká nabídka.



Krize s realitami zamávala a tržní ceny šly, hlavně v panelových domech, až o 20 procent dolů.



