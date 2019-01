VÝCHODNÍ ČECHY - Výrobce elekrospotřebičů ETA má nového vlastníka. Koupila ho investiční společnost Benson Oak Capital. Ta nově vlastní sto procent firmy ETA a také její dceřiné společnosti Plastkov.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv



„Na předmětu podnikání obou převzatých firem se nic nemění. ETA a.s. se nadále soustředí na výrobu a prodej domácích spotřebičů, elektrického zahradního nářadí a náčiní a bude se rozvíjet i v oblasti výroby pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Firma Plastkov MR a.s. bude dále pokračovat v produkci dílů pro automobilový průmysl,“ uvedl generální ředitel ETY Jiří Ondráček.

Pro zákazníky to však zásadní změny nepřinese. Měnit se nebude ani vedení společností. Kromě Plastkovu ovládá dceřiné podniky ETA Slovakia a E.Q.A. v Hongongu.

Během posledních několika let se ETA přeměnila z čistě výrobního podniku na společnost výrobně–obchodní. Předloni po dvou ztrátových letech hospodařila se ziskem 8,3 milionu korun. Tržby se meziročně zvýšily o čtyři procenta na 1,39 miliardy korun. Firma zaměstnává 1100 pracovníků.

Zakladatelem Benson Oak je Gabriel Eichler, který kromě viditelných obchodů také často skrytě investuje do málo známých, ale nadějných firem.

Společnost je nejstarší investiční bankovní firmou působící v ČR. Od roku 1991 se podílela na transakcích v celkové hodnotě přesahující 6 miliard euro. Firma se zaměřuje na kapitálové akvizice a poskytování rozvojového kapitálu společnostem v ČR a na Slovensku.

Společnost se zatím k situaci nechtěla vyjádřit. Uvedla jen, že obě zakoupené firmy mají dobrý potenciál dalšího rozvoje a zhodnocení investovaných prostředků.

Stoprocentním vlastníkem a jednatelem Benson Oak je Gabriel Eichler. K posledním větším operacím firmy se řadí prodej 65procentního podílu ve společnosti Grisoft, která se zabývá výrobou bezpečnostního systému, za 52 milionů dolarů. Též se podílela na prodeji slovenského internetového portálu zoznam.sk společnosti Slovak Telecom.