VÝCHODNÍ ČECHY - Již deset dní blokuje exekutorský úřad v Sokolově dvě nemovitosti patřící bývalému hokejistovi a současnému pardubickému zastupiteli Otakarovi Janeckému a jeho manželce. Vyplývá to z výpisu z katastru nemovitostí.

Dům hokejisty Otakara Janeckého | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka





Populární pardubický hokejista včera příčiny obstavení svých domů komentovat nechtěl. „Zítra mám schůzku s exekutorem, kde budeme vzniklou situaci řešit. Exekuce ovšem nenabyla právní moci. Manželka také zvažuje odvolání,“ řekl Deníku včera večer Otakar Janecký.

Mandát zastupitele neohrožen

Podle informací z blízkého okolí Janeckého mohou být za problémy hokejistovy dluhy. Není ovšem zřejmé, zda vznikly během podnikání, nebo mají ryze soukromou povahu.

Ke své pozici v zastupitelstvu ani představenstvu hokejového klubu se Janecký vyjadřovat nechtěl. „Se Zelenými si sedneme zítra,“ poznamenal. Primátor města Pardubice Jaroslav Deml včera nechtěl situaci komentovat s tím, že si nejprve potřebuje promluvit s Janeckým. „V pondělí se s ním spojím a o problému se pobavíme. Zajímá mne jeho vysvětlení,“ uvedl Deml.

Další námi oslovené politiky informace o exekuci zaskočila, přesto nevidí v setrvání Janeckého v zastupitelstvu problém. „Pokud není na stole trestní oznámení, je to jen věc pana Janeckého. Situace, do které se dostal, může potkat každého. Nevidím v tom nic, co by bylo v rozporu s jeho mandátem,“ uvedl Alexandr Krejčíř, první náměstek pardubického primátora. Ve stejném duchu mluvil i další náměstek Jan Kislinger. „Neznám důvody exekučního příkazu. Jestliže za tím není trestná činnost, jedná se o soukromou záležitost pana Janeckého,“ řekl.

Otakar Janecký se vloni na podzim dostal do zastupitelstva města Pardubic na kandidátce Zelená pro Pardubice. „Nevidím souvislost mezi případnými finančními problémy a jeho dalším působením v zastupitelstvu,“ uvedl včera Jan Linhart, předseda politického klubu Zelená pro Pardubice, s tím, že se o exekuci dozvěděl jen letmo. „Každopádně za ním stojíme, i kdyby se někdo snažil politicky zneužít této situace, do níž se může dostat každý. Má naši plnou podporu,“ řekl Linhart.

Nařídit exekuci stejně jako blokaci nemovitosti na katastru může pouze soud, například na podnět věřitelů.