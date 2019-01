Liberecký kraj, Turnov - Trh práce na dosud ekonomicky silném Turnovsku dostane ránu. Jeden z největších zaměstnavatelů v kraji propouští desítky lidí.

TURNOVSKÁ PRECIOSA. Nálada není dobrá, každý se bojí o práci, říkají zaměstnanci sklářské firmy. | Foto: Deník/ Jan Škvára

Buď dojíždět za prací do Liberce a udržet si místo, nebo skončit na úřadu práce. Taková perspektiva se nyní otevírá před 140 zaměstnanci turnovské pobočky sklářské firmy Preciosa. Firma, která nyní zaměstnává 3100 lidí, rozdává výpovědi. „Důvodem je reorganizace a přesun výroby v rámci podniku,“ sdělil mluvčí Preciosy Stanislav Kadlec.

Kromě Turnova firma propouští i v pobočce v Jirkově na Chomutovsku, kde by mělo přijít o práci přes 30 zaměstnanců. Turnovští zaměstnanci ovšem dostali od firmy nabídku dojíždět za prací asi pětadvacet kilometrů do pobočky Preciosy v Minkovicích u Liberce. „Vypadá to, že nabídky na přesun do Liberce využije méně než polovina zaměstnanců,“ uvedl Kadlec.

Pro některé zaměstnance je nabídka dojíždění do Liberce nepřijatelná. „Už takhle dojíždějí do práce zdaleka a projezdili by značné množství peněz,“ vysvětlil jeden ze zaměstnanců turnovské Preciosy, který z obavy o udržení práce nechtěl být jmenován.

Podle něj se nyní o práci bojí všichni, protože firmě klesá odbyt a musí šetřit, kde se dá. „Propouštění se týká hlavně lidí z výroby, ale asi dojde i na technicko hospodářské pracovníky,“ doplnil. Podle zaměstnankyně pobočky v Minkovicích mají největší strach o místo matky s dětmi a lidé starší než pětapadesát let. „Ve firmě se šíří strach z toho, kdo bude na řadě, koho vyhodí. Proto na sebe lidi vzájemně donášejí šéfům,“ prozradila zaměstnankyně, která ze stejných důvodů nechce uvést jméno.

Řekla například, že vedení úkoluje zaměstnance nesmyslnými či nepřiměřenými požadavky a provádí tajné kontroly.„Vytvářejí na pracovníky nátlak, aby chybovali, a bylo snažší se jich zbavit,“ tvrdí žena s tím, že u podnikových odborů je zbytečné hledat zastání, neboť fungují jen na oko a jdou managementu na ruku.

Zaměstnanci turnovské pobočky, kteří nepřistoupí na dojíždění do Minkovic, obdrží výpovědi nejpozději do konce března. Pro propuštěné dělníky nebude snadné najít v regionu práci v oboru, protože severní Čechy jsou po loňském masivním propouštění z rozpadlé skupiny Jablonex Group a krachu novoborského Crystalexu plné nezaměstnaných sklářů. Podle informací zaměstnanců jablonecké Preciosy dostali také zdejší dělníci nabídku dojíždět do továren v Desné nebo v Minkovicích. „Čeká se to každým dnem, kdy tady vyhlásí konec,“ uvedla jedna z jabloneckých brusiček.

Například na ekonomicky dosud poměrně silném Turnovsku je nyní, ještě před propouštěním z Preciosy, evidováno zhruba 1180 uchazečů o práci. „V celém okrese Semily je nyní k dispozici 144 volných pracovních míst, na každé z nich připadá 29 nezaměstnaných,“ uvedl ředitel Úřadu práce Semily Jan Rychlík. Přitom mezi 29 nabídkami práce na Turnovsku sklářské profese nefigurují. „Největší poptávka je po číšnících, lékařích do turnovské nemocnice a řidičích ČSAD Turnov,“ podotkl ředitel úřadu práce.