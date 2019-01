VÝCHODNÍ ČECHY - Spokojený zákazník bývá nejlepší vizitkou obchodníka. A zároveň i skvělou bezplatnou reklamou. „Potřeboval jsem koupit novou mikrovlnku. Znamý mně doporučil obchod na náměstí a musím říct, že mi tam dokázali poradit,“ tak zní obvykle reakce kupujícího, o kterého je dobře postaráno.

O spokojenosti přitom může rozhodnout maličkost, třeba průtahy při reklamaci. Pokud jim chcete předejít, musíte mít v pořádku doklady, které jsou k jejímu vyřízení nezbytné. „Při nákupu spotřebního zboží nám je prodejce na požádání povinen vystavit doklad o koupi. U výrobků, ke kterým je dodáván, také záruční list. Je vhodné oba tyto doklady dobře uschovat,“ upozorňuje Josef Černý ze Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).

Zákon ale nepředepisuje, že stejné doklady musí spotřebitel předložit i k reklamačnímu řízení. Většina obchodníků vyžaduje záruční list i doklad o koupi. „Pokud spotřebitel oba tyto doklady vlastní, je to ideální stav,“ vysvětluje Černý.

Může se stát, že jeden z dokladů ztratíte. Ani potom by neměla být reklamace nijak komplikovaná, přestože se můžete setkat s obchodníkem, který po vás bude vyžadovat doklady oba, nebo odmítne výrobek k reklamačnímu řízení přijmout. „Spotřebitel však musí prodejci při reklamaci pouze prokázat, že výrobek koupil u něj, kdy ho koupil a v případě, že by došlo k odstoupení od kupní smlouvy, také za kolik. Přitom je zcela lhostejné, jak to prokáže,“ připomíná Josef Černý.

Pokud tedy ztratíte záruční list, ale vlastníte řádně vyplněný doklad o koupi, je to zcela dostačující. „Když zákazník vlastní pouze záruční list, je to dostačující pro opravu věci. K případnému odstoupení od kupní smlouvy je však ještě zapotřebí prokázat nákupní cenu. To lze provést výpisem z účtu, pokud bylo placeno kartou, svědeckou výpovědí nebo čestným prohlášením,“ uzavírá Černý.





Jestliže obchodník tvrdí něco jiného, nenechte se odbýt.