Máte raději individuální nebo kolektivní sporty? Proč? Od 6 let jsem hrál lední hokej, takže se dá říci, že spíše kolektivní sport. Individuálnímu sportování se nebráním. Fitness, cyklistika, běh, tenis, apod. jsou dnes aktuálními sporty, které praktikuji. Kolektivní sport přináší více zodpovědnosti, ale zároveň více legrace.

Máte nějaký svůj osobní sportovní rekord? V jakém sportu a co?

Rekord bych asi neřekl. Spíše bych to nazval úspěchem. A úspěch je pro mě každý dokončený, odehraný závod či zápas. Když vím, že jsem do toho dal všechno jsem spokojený.

Zaměstnanecká liga Deníku.Zdroj: Deník

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Červenou kartu by měl dostat každý, kdo se nevěnuje svému tělu a pouze ho huntuje. Zdraví je velice důležité, jak fyzické, tak psychické.

Můj sportovní vzor?

Jaromír Jágr a Jan Kraus.

Mé sportovní začátky? Sportuji rád?

Od malička jsem vyzkoušel velké množství sportů a vždy mě sport bavil. Dnes si nedokážu představit život bez možnosti jít do fitka nebo si jít zaběhat.