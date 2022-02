Začátek 90. let, doba, kdy se u nás v hojné míře začíná podnikat. Také Tomáš Štěrovský, tehdy devatenáctiletý, po vyučení zvažoval, co dál. „Shodou okolností se tenkrát maminka vydala do čistírny peří v Hradci Králové, chtěla si nechat předělat deky. Tam jí sdělili, ať se teprve za tři měsíce přijde objednat. Ucítili jsme tak jistou díru na trhu,“ vzpomíná Tomáš Štěrovský. Po prvotním zjišťování situace došlo k objednání čistícího stroje v Litvě. „Stroj nám měl přijít v rozmezí asi tří měsíců, ale během cesty se ztratil na Ukrajině. Všechno se tím zpozdilo a my museli nastoupit do jiné práce, abychom se uživili. V Litvě během toho sestavili druhý stroj, naložili ho a přivezli nám ho až na dvůr,“ vypráví Tomáš Štěrovský a pokračuje: „Domem jsme se museli probourat, abychom ho vůbec dostali dovnitř. A když jsme vše zase řádně zazdili, přišel nám dopis s informací, že původní stroj čeká na nádraží v Hradci Králové. Ten už jsme ale nepotřebovali.“ Začátek podnikání ale nebyl snadný. Tomáš Štěrovský na to byl se ženou sám, navíc musel ještě nějakou dobu docházet do jiné práce a zaměstnance neměli. Provoz naštěstí zahájili v rodinném domku maminky pana Štěrovského, takže nemuseli platit nájem. Stačilo splácení čistícího stroje – první splátku nesli do banky v kovákách z rozbitých kasiček a prvních úspor. „Klientelu jsme si tvořili postupně. Ještě teď si pamatuju, jak jsem nějakou dobu prostál celé dopoledne u telefonní budky, abych nám sehnal práci,“ říká Tomáš Štěrovský. A prvního klienta má Tomáš Štěrovský stále v živé paměti: „Dnes bych se mu snažil zakázku rozmluvit. Přišel s dekami s peřím, které bych s nynějšími zkušenostmi hodnotil již jako téměř nepoužitelné.“

Díky dobré radě z čistírny ve Žďáru nad Sázavou však manželé velmi záhy začali zakládat sběrná místa. První sběrna vznikla v Chlumci nad Cidlinou. „To znamenalo další výdaje, musel jsem si koupit auto, vypůjčit vozík. Sběrny se naštěstí chytly. V jednu dobu jsme jich měli i přes 50. Více sběren už jsme nezřizovali, abychom v tom množství uhlídali kvalitu výrobků, na které si zakládáme. Dnes jich máme kolem 40,“ vysvětluje Tomáš Štěrovský. Rozšiřoval se i provoz v Hradci Králové. Z rodinného domku se nejprve odstěhovala maminka, poté rodina Štěrovských a celý dům se změnil ve firmu. „Trvalo přibližně tři roky, než jsme stáli pevnýma nohama na zemi. V tu chvíli jsem již věděl, co má smysl, do čeho je dobré investovat,“ popisuje Tomáš Štěrovský.



Čištění peří

Celý proces Čistírny peří začíná příjmem zakázky v Malšově Lhotě na provoze nebo na některém sběrném místě. Sem zákazník přiveze peří, které se do Hradce Králové sváží jednou za 14 dní. Zajistí se administrativa, vypíšou se požadavky, peří se začne čistit a následně se šije. Kdo nemá vlastní peří, může si objednat i kompletní výrobek. „Objevují se i větší zakázky, jsou to nejčastěji hotely a penziony, mnohdy z horských oblastí, kde se peří drží o něco víc. Spoustu zákazníků máme letitých, rádi se vrací – a to nás těší,“ říká Tomáš Štěrovský a pokračuje: „Naše firma by tu nebyla bez prvotní myšlenky mojí maminky. Zrealizovat však tento nápad bylo na mně, jsem pyšný na to, kolik energie jsem tomu věnoval a že se mi povedlo vše rozhýbat. Moje žena má zase obrovskou zásluhu na kvalitě našich výrobků. Zdárně jsme se doplnili a vytvořili jsme něco, co funguje.“ Přímého nástupce však Tomáš Štěrovský zatím nemá. „Oba synové jsou zaměření spíše na IT. Jeden studuje software, druhý počítačovou grafiku. Jediná šance je, že si aspoň jeden najde partnerku, které by se zalíbilo to, co ve firmě děláme, a třeba to posunula zase o stupeň výš,“ říká Tomáš Štěrovský. Sám už výrazný posun ve firmě neplánuje. „Byla doba, kdy jsem se cítil vyhořelý, práci jsem dělal dlouho a začalo to být stereotypní. Nejprve jsem si zřídil malé fitness, jelikož jsem se od 16 let věnoval kulturistice, ale po 10 letech jsem ho prodal. Přinášelo mi více starostí než zábavy. Další koníček byla vždy velká auta. Zřídil jsem si nákladní autodopravu, kterou provozuji už 8 let,“ jmenuje Tomáš Štěrovský, který zároveň stále využívá i své znalosti z elektrikářského učení. „Čistící stroj díky mé ochraně a údržbě stále funguje. Hodně částí již není původních, zejména elektrika, ale stroji rozumím a jsem schopný ho kdykoliv opravit. Byla to investice, která se nám vyplatila,“ uzavírá Tomáš Štěrovský.

Zdroj: Čistírna peří Štěrovských

Zdroj: Čistírna peří Štěrovských