Aktuálně má firma, ve které pracuje pětatřicet zaměstnanců, nejvíce práce s ukrajinskými vlajkami. Zájem je obrovský, modro-žlutou vlajku objednávají nejen Ukrajinci žijící v Česku, ale i obce a jednotlivci. Denně jich do Ústí na Orlicí telefonují desítky z celé republiky. Tiskařský stroj, který zvládne potisknout až stometrovou roli látky, se za celý den nezastaví.

„Roli pak odneseme švadlenám, kde se dělá konfekce. Musí vlajky rozstříhat, obroubit, dodělat tunýlek nebo připevnit karabiny. Denně potiskneme zhruba 80 vlajek,“ vysvětluje František Velebný. Jedna vlajka vyjde zhruba na 500 korun.

První zájemci o ukrajinské vlajky volali do firmy jen pár hodin po ruském útoku na Ukrajinu. „Ozývají se obecní úřady, ale také Ukrajinci, kteří žijí v České republice. Děvčata v kanceláři hlásí, že mají telefonáty v češtině i ukrajinštině,“ popisuje Velebný.

A hromada hotových, zabalených ukrajinských vlajek na dílně rychle narůstá. „Museli jsme část švadlenek vyčlenit na ukrajinské vlajky, ale děláme i české zakázky,“ podotýká majitel. Zájem byl tak velký a nečekaný, že firmě v jednu chvíli dokonce došly látky. „Běžně držíme některé vlajky států skladem, ale na tohle jsme nebyli připraveni,“ říká František Velebný.

Zájem zvedá i sport

Jinak jsou ale na nárazový zájem o vlajky ve firmě zvyklí, například když čeští sportovci sklízejí úspěchy. „Současnou situaci bych přirovnal k tomu, když se daří třeba českým hokejistům a zvedne se národní povědomí. To pak jdou české a slovenské vlajky na dračku. Jinak běžně vlajky objednávají obecní úřady, policie, armáda nebo lidé, kteří mají stožáry u domů,“ dodává František Velebný.

Novodobou historii píše firma od devadesátých let minulého století, kdy manželé Hana a Zdeněk Velební navázali na úspěšné, již předprvorepublikové podnikání svých předků.

Patří k nim krejčí, krumpléř a vyšívač Josef Velebný, který se vyučil a v roce 1910 složil mistrovskou zkoušku ve Vídni, vyšívačky Marie Pochobradská Kálesová z Chrudimska, Anna Mikanová Bělohlávková a Marie Jelínková Bělohlávková z Pardubic. Posledním poválečným majitelem byl Josef František Velebný, který jako krejčí pracoval až do poloviny šedesátých let, i poté, co byla v roce 1951 samostatná činnost rodinné firmy ukončena.

Společnost Velebný & Fam se zabývá všemi druhy a technikami výšivky a již řadu let patří v tomto oboru mezi přední světové výrobce. Specializuje se především na navrhování a výrobu slavnostních spolkových praporů a církevních textilií.

Zkušenost generací

Rodinná firma si zakládá na originálním a řemeslném podání svých výrobků, navazujícím na tradice a zkušenosti předchozích generací. Každé dílo je navrhováno zkušeným výtvarníkem a pod jeho vedením pečlivě řemeslně vyšito uměleckou vyšívačkou. Každou výšivku kontrolují sami majitelé firmy. K vlajkám vyrábí rovněž příslušenství, jako žerdě, stojany, obaly, přepravní vaky a držáky. Na plně vyšitý prapor poskytuje firma desetiletou záruku. Některé prapory, které vyrobili předkové současných majitelů, přečkaly bez úhony přes 150 let.

Krom toho se orlickoústecká firma věnuje i odbornému restaurování vlajek a historických textilií a heraldické a vexilologické tvorbě. Zdeněk Velebný, uznávaný výtvarník, heraldik a vexilolog, navrhl a vytvořil již stovky znaků a vlajek nejen pro města, obce a instituce, ale i pro rodiny a jednotlivce.