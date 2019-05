Pro plán hlasovali všichni přítomní věřitelé, nyní se čeká, zda jej schválí i soud.

Představitelé Veby byli s výsledkem hlasování spokojeni. Finanční ředitel firmy Miloslav Geisler pro ČTK uvedl, že reorganizace je pro věřitele nejvýhodnějším řešením, podniku zajistí oživení a pozitivně ovlivní i situaci na Broumovsku. „Výroba i prodej jdou postupně nahoru. Zisk EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) byl v prvním čtvrtletí 19 milionů korun,“ řekl ČTK Geisler.

Reorganizace potrvá asi devět měsíců a věřitelé by při ní měli dostat 322 milionů korun.

To představuje pět až 52 procent hodnoty jejich pohledávek. Pohledávky by jim měly být vypláceny ve splátkách po dobu asi pěti let. Novým vlastníkem Veby by se měl stát podnikatel Otakar Moťka.

Plán s reorganizací by tak měl být pro věřitele výhodnější než možnost, že by Veba skončila v konkurzu a její majetek by byl rozprodán. V případě konkurzu by výtěžek podle odborníků činil jen 294 milionů korun.

Drtivý propad na afrických trzích

Jedna z největších českých textilek proslula mimo jiné výrobou takzvaného afrického brokátu, kterým z Broumova zásobuje africké trhy. V letech 2015 a 2016 však prodej tohoto artiklu v Africe výrazně poklesl a Veba se dostala do problémů, protože nebyla schopna splácet úvěry.

Zatímco v roce 2014 činily tržby rekordní 2,2 miliardy korun, do roku 2016 se odbyt firmy propadl na pouhých 812 milionů a o rok později Veba musela přiznat souhrnnou ztrátu 915 milionů korun.

Od loňského května je firma v insolvenčním řízení. Insolvenční návrh podala Raiffeisenbank, kde má Veba nesplacené úvěry ve výši zhruba čtvrt miliardy korun. K Raiffeisenbank se pak během května a června přidali i další věřitelé.

Do hry však vstoupil i podnikatel Otakar Moťka, který s Vebou loni podepsal dohodu o kapitálovém vstupu do společnosti.

Veba vyrábí, lidé mají práci

Moťka tehdy mimo jiné slíbil, že bude také chtít vyřešit pohledávky pracovníků v zaměstnanecké bance Veby tak, aby drobní střadatelé o své peníze jako nezajištění věřitelé nepřišli. V současné době má podnik 287 věřitelů, kterým dluží celkem 846 milionů korun. Jeho 700 zaměstnanců však má stále práci a firma i nadále vyrábí.

Podle ĆTK měla loni Veba tržby 591 milionů korun, letos do konce dubna utržila 210 milionů korun.

Podle Moťky má Veba kvalitní zaměstnance a stojí za to ji zachránit jako českého výrobce. „Je před námi kus práce. Skoro celý rok jsme ztratili insolvenčním řízením, což nyní musíme dohnat a začít intenzivně pracovat na tom, aby Veba byla zisková a měla před sebou velkou budoucnost,“ řekl ČTK Moťka.

Moťka by měl Vebě na provoz a vyplacení zajištěných věřitelů dát dohromady 30 milionů korun. Tímto vkladem by se měl stát i jejím jediným akcionářem.